Logi Work Days na DATARTu se slevami na Logitech jsou tady!

Ať už pracujete z kanceláře, z domova, nebo kombinujete obojí, jedno je jisté – kvalitní pracovní vybavení dokáže udělat v každodenní produktivitě větší rozdíl, než by se na první pohled mohlo zdát. Právě proto nyní přichází ideální chvíle na menší technologický upgrade. Na scénu totiž vstupuje akce Logitech Work Days, díky které si můžete pořídit vybrané příslušenství této známé značky za výrazně příznivější ceny.
Logitech patří dlouhodobě mezi výrobce, kteří mají v oblasti pracovního příslušenství opravdu silné jméno. Ať už jde o klávesnice, myši, webkamery nebo další doplňky, jejich produkty jsou známé nejen svou spolehlivostí, ale také důrazem na ergonomii a pohodlí při dlouhodobém používání. Pokud tedy trávíte u počítače velkou část dne, může být právě výměna staršího příslušenství jedním z nejjednodušších způsobů, jak si práci zpříjemnit a zároveň zefektivnit.
V rámci akce Logitech Work Days jsou přitom slevy promítnuté přímo do cen jednotlivých produktů, takže při nákupu nemusíte řešit žádné slevové kódy ani složité podmínky. Jednoduše si vyberete zařízení, které vám dává smysl, a rovnou vidíte zvýhodněnou cenu. Akce běží od 9. do 20. března 2026, případně do odvolání, takže pokud o novém pracovním příslušenství uvažujete, rozhodně se vyplatí s nákupem příliš neotálet.
Akce se navíc vztahuje také na VIP zákazníky. Ti uvidí svou individuální zvýhodněnou cenu rovnou v detailu produktu, takže mohou při nákupu ušetřit ještě o něco více. Pokud tedy patříte mezi pravidelné zákazníky, určitě se vyplatí na nabídku podívat.