iRobot za akční ceny: méně starostí s úklidem, víc času pro sebe

Komerční sdělení: Úklid doma nemusí být další položka na seznamu věcí, které „se nějak udělají“. Robotický vysavač iRobot zvládne vysávání i vytírání za vás – a v TSBOHEMIA.CZ je nyní možné vybrané modely pořídit za zvýhodněné ceny. Akce běží od 10. srpna do 6. září 2026. Stačí při nákupu použít kód TSB826-IROBOT-AKCE.
Pro ty, kdo chtějí opravdu maximum pohodlí, je tu iRobot Roomba Max 775 Combo s AutoWash dockem. Má výrazně vyšší sací výkon, chytrou AI navigaci, 3D mapování domácnosti a stanici, která mop sama vypere, vysuší, doplní vodu i vyčistí. V akci vyjde na 17 999 Kč místo 22 499 Kč.
Velmi zajímavou volbou do běžné domácnosti je Roomba Plus 515 Combo s AutoWash dockem za 9 199 Kč. Dvojice rotačních mopů, funkce SmartScrub, LiDAR navigace a automatická péče o mopy udělají většinu práce bez zbytečného dohledu. Pokud hledáte podobné pohodlí za ještě nižší cenu, Roomba Plus 415 Combo je s kódem k dispozici za 7 999 Kč.
A pokud chcete především spolehlivý začátek s robotickým úklidem, Roomba 115 Combo pořídíte za 2 999 Kč. Vysává i vytírá v jednom kroku, nabídne sací výkon až 15 000 Pa, LiDAR navigaci, zóny bez mopu a ovládání přes aplikaci nebo hlasového asistenta.
Zkrátka ať už řešíte chlupy, drobky, každodenní vytírání nebo jen touhu vracet se do uklizeného bytu, teď je dobrá chvíle pustit úklid z ruky. Doslova. Akční nabídka platí do 6. září 2026 nebo do vyprodání zásob.