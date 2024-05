Recenze iRobot J9+: ten nejlepší z nejlepších!

Začátkem letošního roku jsme se přestěhovali do nového domu a zároveň se blíží narození prvního potomka. Bylo tak jasné, že na uklízení ve velkém domě s miminkem v náruči bude mnohem méně času než dřív a proto jsme si pořídili pomocníka, který dokáže vysávat a vytírat celý dům bez toho, aniž bychom se o něj museli jakkoli starat a to dokonce měsíc v kuse. Řeč je o iRobot J9+, což je to nejlepší a nejnovější, co má dnes iRobot v nabídce. Unikátní je jednak stanicí, ve které se doplní tekutina pro mopování a odsají nečistoty, ale také tím, že dokáže plynule přepínat z mopování na vysávání a zpět bez toho, aniž byste se jej museli dotknout. Však uvidíte sami v následujících řádcích, co všechno iRobot J9+ dokáže.

Elegantní dockovací stanice je základ všeho

iRobot J9+ je výjimečný dvěma věcmi. Tou první je kombinace mopování a vysávání bez nutnosti cokoli měnit na vysvači z vaší strany a tou druhou je pak dockovací stanice, do které jednak vysavač přesype veškerý odpad, který nasbíral ve sběrném koši, ale také si z ní doplní vodu. V ideálním případě pak vše funguje tak, že jednou za měsíc vyhodíte pytlík z dockovací stanice a doplníte nádržku s vodou a saponátem na vytírání.

To platí i v případě, že mám doma podlahovou plochu 300 metrů čtverečních. I tak mi stačí doplnit vodu a vyhodit smetí jednou za měsíc. Přesto však musíte myslet na to, že je potřeba vyprat mopovací hadr a to ideálně po každém úklidu. To vám však zabere pár vteřin a vzhledem k tomu, že v balení máte tyto hadry dva, stačí jej hodit do pračky a použít druhý.

Vysavač se tedy ve stanici dobíjí, přesaje do ni nečistoty a také si do nádržky napustí vodu na vytírání. To dělá vždy po ukončení úklidu nebo i během něj, když zjistí, že již nemá dostatek kapacity ve sběrném koši, málo vody nebo mu dochází šťáva.

Co je potřeba vyzdvihnout, je vzhled stanice, která vám nebude kazit interiér ani v případě, že jste na něm skutečně nešetřili a máte moderní, luxusní a minimalistický dům nebo byt. Stanice je zkrátka velmi vkusná a věřím, že i ti, co si potrpí na designu, jí nepohrdnou. Při přesávání nečistot z vysavače do dockovací stanice je pak potřeba počítat s hlukem, který tento proces způsobuje. Hluk však trvá pouze pár vteřin.

Vysaje i jemné koberce s vysokým chlupem

Samotné vysávání probíhá pomocí rotační metličky, jenž namete nečistoty na dva proti sobě se točící válce, které jsou vyrobeny z gumy. Ty pak společně se sacím výkonem samotného vysavače nasměrují nečistoty do sběrného koše. Sílu sání je možné nastavit ve třech různých hodnotách s tím, že je samozřejmě potřeba počítat s tím, že s rostoucí intenzitou roste také hluk.

Osobně mám kromě šatníku, který má 12 metrů čtverečních, malého koberce v dětském pokoji a koberce okolo manželské postele všude vinylovou podlahu lepenou z jednotlivých kusů. Zhruba 20 metrů čtverečních tak zabírá koberec, zatímco zhruba 250 metrů čtverečních zabírá vinylová podlaha, kterou nechávám jak vysávat, tak i vytírat. Obzvlášť okolo postele je velmi jemný koberec s vysokým chlupem a i ten dokáže vysavač perfektně vysát.

Za sacím košem je pak umístěn hepa filtr, takže se nemusíte bát, že by se do ovzduší během vysávání dostával prach a další nečistoty. Hepa filtr je samozřejmě měnitelný a výrobce jej má k dispozici přímo v rámci aplikace na eshopu.

Mopuje podlahu a vysává koberec současně!

To, čím je iRobot J9+ zcela unikátní, je možnost kombinovaného vysávání a vytírání. Mopová část se totiž zvedá nad a pod vysavač. Pokud vysavač nepotřebuje mopovat, má mop zvednutý, pokud naopak mopovat potřebuje, spustí jej dolů pod své tělo. Jak tento proces vypadá můžete vidět na následujícím videu. Vše probíhá během dvou až tří vteřin a vysavač tak okamžitě přejde z mopování na vysávání.

Samozřejmostí je pak to, že, pokud vysavač mopuje, zároveň i vysává. V ložnici například máme koberec pouze okolo postele a zbytek místnosti lze vytírat. Vysavač tedy nejdříve vysaje a vytře okolí koberce a následně zvedne mop a vysaje koberec. V případě mopování můžete přidat do nádržky na vodu v dockovací stanici také čistící prostředek. Zcela upřímně, pokud se projdete po vymopované podlaze bosí, zjistíte, že rozdíl mezi tím, jak mopujete klasickým mopem vy a jak vysavač s čistícím roztokem není téměř žádný. Vysavač nezanechává žádné čmouhy a vše je velmi kvalitně vytřené.

V rámci aplikace můžete nastavit, kolik vody má vysavač při mopování používat. Je zde také možnost nechat vysavač provádět mopování velmi podobné tomu, které byste prováděli se skutečným mopem. Režim nese název SmartScrub a vysavač v něm dělá rychlé pohyby dopředu a dozadu a každé místo přejede několikrát. Tento režim je pak již opravdu zcela srovnatelný s klasickým ručním mopováním. Jen je potřeba počítat s tím, že pokud nějakou místnost v běžném režimu vysavač vysává a mopuje například 20 minut, v tomto režimu mu to bude trvat zhruba hodinu.

Osobně se mi osvědčilo používat každý den klasické mopování a jednou za týden nechat vysavač provést režim SmartScrub. Samozřejmě i tak je dobré jednou za týden pozvat paní uklízečku nebo se chopit klasického mopu. Je důležité si uvědomit, že málokdo z nás, obzvlášť ti, jenž mají domy s větší obytnou plochou, vytírá klasicky každý den. Pokud pak máte malé dítě, které se právě učí chodit nebo plazit, pak budete z možnosti mít den co den čistou podlahu nadšeni.

Aplikace, která vám ukáže, jak moc je iRobot j9+ chytrý

Jakmile vysavač jednou nebo dvakrát projede váš domov, vytvoří inteligentní mapu, ve které uvidíte jednotlivé místnosti. Ty si pak můžete pojmenovat, jak chcete. Po zhruba 14 dnech se k inteligentní mapě přidá také takzvaný Dirt Detective – tedy funkce, která vám ukazuje, jak je na tom váš domov v rámci úklidu. Vysavač ví, kam jste jej kdy poslali a co uklízel, zároveň ví, kde je nejvíc špíny na základě dat z předchozích úklidů a vytváří tak mapu, ve které vás upozorní na místa, která by bylo dobré uklidit.

Jakmile narazí na zajímavá místa, sám je dokáže rozeznat a zeptá se, zda je chcete přidat do mapy. Například takto rozpozná jídelní stůl nebo kuchyňskou linku, tedy místa okolo kterých je typicky větší znečištění. V rámci úkolů mu pak můžete nejen říct, že má uklidit konkrétní místnosti, ale také, aby uklidil pouze konkrétní místo, tedy například, aby po obědě uklidil okolo jídelního stolu. Takový úklid pak trvá jen pár minut a vy si neroznášíte drobky po celém domě.

V aplikaci vidíte mapu, informace o vysavači včtetně upozornění na jeho požadavky a také informace o posledních úklidech a zprávy o nich. Nechybí ani obchod, kde lze objednat náhradní díly a příslušenství. Pokud chcete spustit úklid, můžete si buď definovat různé typy úklidů a ty si uložit. Můžete tak vytvořit například noční úklid, kde si definujete, aby vysavač používal nejtišší mód nebo naopak úklid, který spustíte, když odejdete z domu a v rámci něj naopak použijete největší výkon vysavače, protože vás nebude rušit.

Můžete pak také spouštět takzvané úkoly, kdy vyberete místnost a řeknete vysavači, co v ní má dělat. Například si vyberete koupelnu, kde chcete vytírat pomocí SmartScrub a to rovnou dvakrát, ať máte dokonale čistou podlahu, a také šatník, kde chcete jen běžně vysát. Vaše požadavky si můžete zvolit pro každou místnost zcela individuálně a určit tak vysavači, kde má spotřebovat jaké množství vody, jakou intenzitu vysávání zvolit nebo zda vytírat běžně nebo s použitím SmartScrub. Vysavač pak splní vaše požadavky. Samozřejmě lze také pouze zvolit možnost uklidit vše a vysavač se postará o celý dům.

Aplikace je extrémně intuitivní a jediné, s čím je potřeba počítat, je fakt, že na některé funkce musíte počkat až do chvíle, kdy vysavač nasbírá dostatek dat. Například detektor špíny nefunguje hned, ale až po pár týdnech.

Pokud se nevyhne hovínku vašeho mazlíčka, dostanete nový kus!

Důležitá je samozřejmě schopnost orientace vysavače v prostoru a ta je na perfektní úrovni. Robot je vybaven funkcí PrecisionVision a navigací vSLAM, které dokonale zastupují LiDAR. Vysavač sám dokáže detekovat v podstatě jakékoli překážky a to i v podobě kabelů a dalších malých věcí, kterým se vyhne. Následně vás na tyto věci upozorní v aplikaci a vy můžete sami nastavit, zda se jedná o trvalou překážku a vysavač se bude místu již navždy vyhýbat, nebo zda je to například hračka vašeho psa, která zde již příště nebude. Výrobce si je tak jistý tím, že vSLAM dokáže detekovat překážky, že pokud by se váš domácí mazlíček vykakal a robot do exkrementu najel, dostanete nový kus. Tato garance se pak jmenuje P.O.O.P.

Vysavač nemá LiDAR a orientuje se pomocí již zmíněných ultrazvukových senzorů a kamery. S tím souvisí jedna věc, se kterou se zřejmě většina uživatelů nesetká, ale aby byla recenze kompletní, je potřeba ji uvést. V naprosté tmě nedokáže vysavač uklízet a i když má kamera přísvit, samotný vysavač vás upozorní na to, že slouží pouze pro přejíždění do místností a ne k orientaci po místnosti. Pokud tedy například pracujete v noci a chcete, aby vysavač uklidil dům během vaší noční nepřítomnosti, musíte mu nechat rozsvícena alespoň nějaká světla, aby bylo doma šero a ne naprostá tma.

Za více než měsíc, co jej používám téměř denně, se mi ani jednou nestalo, že by se iRobot j9+ někde zasekl, namočil koberec nebo nedej Bože cokoli poškodil. Jeho orientace je velmi dobrá a poradí si i s překážkami typu kabelů nebo věcí, u kterých by mohlo hrozit, že vysavač uvázne. Když pak vysavač máte chvíli čas pozorovat, zjistíte, že jeho úklid je velmi systematický a i když například dodržuje pořadí místností, které má uklidit tak, jak jste mu to určili, již počítá s tím, že pojede z jedné místnosti do druhé a úklid první zakončí tam, kde pokračuje do druhé. Díky tomu je úklid poměrně rychlý.

Technická specifikace:

Model: iRobot Roomba Combo j9+ (c9758)

iRobot Roomba Combo j9+ (c9758) Barva: černá / hnědá

černá / hnědá Navigace: kamerová s osvětlením

kamerová s osvětlením Baterie: Li-Ion

Li-Ion Kapacita baterie: 4460 mAh

4460 mAh Výdrž na jedno nabití: až 75 minut

až 75 minut Doba nabíjení: 180 minut

180 minut Kapacita sběrného koše: 313 ml

313 ml Kapacita nádobky na vodu: 210 ml

210 ml Rozměry: 33,8 x 33,9 x 8,7 cm

33,8 x 33,9 x 8,7 cm Hmotnost: 3,4 Kg

3,4 Kg Hlučnost: <58 dB

<58 dB Detekce nečistot: ano

ano Wi-Fi: ano

ano Mobilní aplikace: iRobot HOME

iRobot HOME Čeština: ano

ano Rozměry Clean Base Auto-Fill Dock: 40,1 x 41,7 x 41,4 cm

40,1 x 41,7 x 41,4 cm Hmotnost stanice Clean Base: 9,93 kg

9,93 kg Kapacita: až 30 sběrných košů

Resumé

Za svůj život jsem vyzkoušel zhruba pět robotických vysavačů a když jsme se konečně přestěhovali do nového domu s podlahovou plochou 300 metrů čtverečních, hledal jsem něco pořádného, co dokáže jak vysávat, tak i mopovat. S iRobot J9+ jsem rozhodně neudělal chybu a čím déle jej máme a používáme, tím víc mě baví. V domě chodím bos a proto jsem alergický na jakákoli smítka, která se válejí po zemi. A právě ty dokázal iRobot zcela eliminovat. Není nad to přijít domů a mít vyluxováno a vytřeno bez toho, aniž by vás to stálo jakoukoli námahu.

Navíc díky automatizacím se mohou nejšpinavější části domu uklidit kdykoli, kdy odejdeme z domu a to i v případě, že jdeme jen na hodinu se psem. Vracíte se tak stále do čistého domova. Nejvíc mě překvapilo, že si vysavač poradí s vysokými koberci a nezanechává při vytírání žádné čmouhy. Jsem s ním spokojený já a věřím, že budete i vy.

iRobot J9+ si můžete zakoupit přímo zde.