Záhadná smrt 227 lidí i geniální nápad. Tyto nové hry na Steamu vás zcela pohltí

Seznam
nudge
Nudge je pohodová organizační hra, ve které se snažíte vměstnat celý svůj život do prvního vlastního bytu. Vedle práce a času s mámou budete řešit především neustále rostoucí sbírku hraček z gacha automatů, kterých lze postupně rozbalit více než 50 z osmi různých kolekcí. Jednotlivé kousky pak rozmísťujete po bytě, dekorujete jeho interiér a hledáte místo pro všechno, co se vám postupně nahromadí. Nudge tak staví především na útulné atmosféře, sbírání a uspokojivém organizování prostoru.
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3D Printer Manager
Hra začíná skromně – v obyčejné ložnici s jedinou 3D tiskárnou – postupně z ní ale můžete vybudovat celé výrobní impérium. Starat se budete o zásoby filamentů, vylepšování tiskáren i najímání zaměstnanců, kteří pomohou výrobu postupně automatizovat. S rostoucím podnikem se přesunete z pokoje do skutečné továrny, přičemž hra kombinuje prvky klasického tycoonu se semi-idle mechanikami, takže výroba pokračuje i bez neustálého dohledu.
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PC Fish
Hra staví na jednoduchém, ale příjemně návykovém principu chovu a sbírání ryb přímo na ploše počítače. Postupně objevujete nové a vzácnější druhy, rozšiřujete svou kolekci, obchodujete s úlovky a budujete vlastní živé akvárium, které se může stát nenápadnou dekorací pracovního prostředí. Největším lákadlem je právě kombinace sběratelství, postupného rozšiřování a klidného vizuálního zážitku, ke kterému se lze během dne průběžně vracet.
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No Results Found
Hra vás postaví do role výzkumníka náboženství pracujícího pro státní agenturu, který se vrací k mimořádně podivnému případu Církve devítichapadlové chobotnice. Všech 227 jejích členů se během jednoho z náboženských rituálů utopilo a případ byl následně uzavřen. Rodiny obětí však o rok později zpochybňují závěry vyšetřování a požadují jeho obnovení. Vaším úkolem proto bude znovu prostudovat učení a rituály církve, procházet dochované záznamy a hledat v nich souvislosti, které by mohly odhalit, co se během tragického rituálu skutečně stalo.
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