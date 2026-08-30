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Záhadná smrt 227 lidí i geniální nápad. Tyto nové hry na Steamu vás zcela pohltí

Mac
A. TomanováAmaya Tomanová
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nudge

Nudge je pohodová organizační hra, ve které se snažíte vměstnat celý svůj život do prvního vlastního bytu. Vedle práce a času s mámou budete řešit především neustále rostoucí sbírku hraček z gacha automatů, kterých lze postupně rozbalit více než 50 z osmi různých kolekcí. Jednotlivé kousky pak rozmísťujete po bytě, dekorujete jeho interiér a hledáte místo pro všechno, co se vám postupně nahromadí. Nudge tak staví především na útulné atmosféře, sbírání a uspokojivém organizování prostoru.

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3D Printer Manager

Hra začíná skromně – v obyčejné ložnici s jedinou 3D tiskárnou – postupně z ní ale můžete vybudovat celé výrobní impérium. Starat se budete o zásoby filamentů, vylepšování tiskáren i najímání zaměstnanců, kteří pomohou výrobu postupně automatizovat. S rostoucím podnikem se přesunete z pokoje do skutečné továrny, přičemž hra kombinuje prvky klasického tycoonu se semi-idle mechanikami, takže výroba pokračuje i bez neustálého dohledu.

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PC Fish

Hra staví na jednoduchém, ale příjemně návykovém principu chovu a sbírání ryb přímo na ploše počítače. Postupně objevujete nové a vzácnější druhy, rozšiřujete svou kolekci, obchodujete s úlovky a budujete vlastní živé akvárium, které se může stát nenápadnou dekorací pracovního prostředí. Největším lákadlem je právě kombinace sběratelství, postupného rozšiřování a klidného vizuálního zážitku, ke kterému se lze během dne průběžně vracet.

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Hra vás postaví do role výzkumníka náboženství pracujícího pro státní agenturu, který se vrací k mimořádně podivnému případu Církve devítichapadlové chobotnice. Všech 227 jejích členů se během jednoho z náboženských rituálů utopilo a případ byl následně uzavřen. Rodiny obětí však o rok později zpochybňují závěry vyšetřování a požadují jeho obnovení. Vaším úkolem proto bude znovu prostudovat učení a rituály církve, procházet dochované záznamy a hledat v nich souvislosti, které by mohly odhalit, co se během tragického rituálu skutečně stalo.

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