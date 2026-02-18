Apple chystá začátek března nabitý novinkami! Produkty má odhalovat postupně den po

Zdá se, že začátek letošního března by mohl být v podání Apple o poznání zajímavější, než se původně zdálo. Firma totiž v pondělí rozeslala vybraným novinářům a tvůrcům pozvánky na takzvaný „Apple Experience“, který se má uskutečnit ve středu 4. března v New Yorku, Londýně a Šanghaji. A jak už to tak bývá, krátce poté se rozjela vlna spekulací, co všechno by se kolem tohoto data mohlo odehrát.
Zajímavou teorii v těchto dnech nastínil John Gruber z Daring Fireball. Podle něj by Apple mohl novinky oznamovat postupně, den po dni, tedy od pondělí 2. března až do středy 4. března. Jinými slovy, nečeká nás žádná klasická keynote, ale série tiskových zpráv v Apple Newsroom. Konkrétně si dokáže představit, že by v pondělí dorazil například iPhone 17e, v úterý nové iPady a ve středu nové Macy. Samotný „Apple Experience“ by pak sloužil hlavně jako prostor pro osobní vyzkoušení zařízení a živé ukázky. Na tuto myšlenku poměrně rychle zareagoval i Mark Gurman z Bloombergu, který uvedl, že přesně takový scénář očekává i on na základě informací ze svých zdrojů. Zároveň dodal, že neočekává klasický živý přenos, ale spíše tiskové zprávy doplněné krátkými produktovými videi, jak jsme to ostatně už několikrát v minulosti viděli.
Nic nového pod sluncem
Pokud vám tento model připadá povědomý, není to náhoda. Apple už v minulosti několikrát sáhl po strategii pondělí – úterý – středa. Třeba v březnu 2019 takto postupně představil nové iPady mini a iPad Air, iMac a AirPods, a podobný scénář zopakoval i v říjnu 2024 při uvedení nových iMaců, Maců mini a MacBooků Pro.
Otázkou však zůstává, kolik produktů se nakonec skutečně objeví. Reálně se totiž spekuluje o třech hlavních novinkách, mezi nimiž by měl být levnější MacBook osazený čipem z iPhonu, dále iPhone 17e a k tomu buď aktualizovaný iPad Air, nebo základní iPad nové generace. Naopak kolem nových verzí Apple TV a HomePodu mini se sice šušká už opravdu dlouho, ale zatím neexistují žádné jasné náznaky, že by se jich Apple dočkal právě teď.
Zajímavým detailem je i samotná grafika pozvánky na „Apple Experience“, která obsahuje barevné logo Applu v kombinaci žluté, zelené a modré. A právě tyto tři barvy, spolu s růžovou, měl Apple podle dřívějších informací testovat pro chystaný levnější MacBook. Pokud se tedy spekulace potvrdí, čeká nás začátkem března několik dní, kdy se bude v Applím světě pořád něco dít. Bez velké show, bez dlouhých prezentací, ale zato s pravidelnou dávkou novinek. A upřímně, tenhle klidnější, postupný styl oznamování mi osobně vlastně vůbec nevadí.