Apple oznámil první letošní Event!

Apple před malou chvíli zčistajasna rozeslal vybraným zahraničním médiím pozvánky na první letošní Event. Ta se bude konat ve středu 4. března od 9:00 ET, tedy od 15:00 středoevropského času a to poměrně překvapivě v New Yorku namísto klasického Cupertina. Co přesně se na Keynote objeví sice můžeme zatím jen hádat, možností je však hned několik. Ve vzduchu totiž již nějakou dobu visí oznámení nové generace MacBooků Pro M5 Pro a M5 Max, ale taktéž nový MacBook Air M5, odhalení levného MacBooku s čipem z iPhonu či třeba příchod iPhonu 17e spolu s další generací základního iPadu a iPadu Air.
Z pozvánky, kterou zveřejnil na svém oficiálním X reportér Mark Gurman z Bloombergu, toho tentokrát moc vyčíst nelze. Apple totiž překvapivě rezignoval na jakýkoliv zajímavější slogan, kterým by naznačil to, co nás čeká. Nicméně vzhledem k tomu, že se v poslední době šušká o opravdu pořádné dávce nových produktů, je rozhodně co představovat. My v redakci jsme pak víceméně přesvědčeni o tom, že jedním z produktů, které Apple ukáže, bude nový superlevný MacBook, jelikož jeho příchod právě Gurman na březen předpovídal a co víc, v souvislosti s ním často slyšíme o plejádě veselých barev, ve kterých by měl dorazit. A jelikož je jablko na pozvánce v barvách, které jsou s novinkou spojovány, nedivili bychom se, kdyby Apple cílil právě tímto směrem.