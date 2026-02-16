Zavřít reklamu

Nový superlevný MacBook se ukáže už příští měsíc a to v super barvách

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Že Apple na letošní rok chystá nový superlevný MacBook s čipem z iPhonu není žádný tajemstvím. O tomto plánu ostatně slýcháme v posledních měsících poměrně pravidelně a to navíc i od těch nejlepších zdrojů, které celkovou uvěřitelnost tohoto plánu jen a jen podtrhují. A jak  se nyní podle slov velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, představení této novinky je za dveřmi. 

Mohlo by vás zajímat

Gurman ve svém pravidelném nedělním newsletteru přišel konkrétně s tím, že má Apple v plánu nový levný MacBook představit na Keynote v březnu, která pravděpodobně přinese i premiéru nových MacBooků Air a Pro, potažmo hypoteticky i dalších Maců s čipy M5, M5 Pro a M5 Pro Max. V případě levného MacBooku se nicméně počítá s tím, že dostane čip A18 Pro z iPhonů 16 Pro, který by měl být výkonnostně na úrovni počítačovo-tabletového čipu Apple M1 z roku 2020. K tomu přidejte 8GB RAM paměti, 256GB v základu a dostanete počítač, který výkonnostně nevypadá vůbec špatně, tedy minimálně pro běžnou kancelářskou práci. 

MacBook Air M4 LsA 37 MacBook Air M4 LsA 37
MacBook Air M4 LsA 38 MacBook Air M4 LsA 38
MacBook Air M4 1 MacBook Air M4 1
MacBook Air M4 2 MacBook Air M4 2
MacBook Air M4 3 MacBook Air M4 3
MacBook Air M4 4 MacBook Air M4 4
Vstoupit do galerie

Gurman navíc potvrzuje, že počítač dorazí s hliníkovým tělem, které má být vyráběno pokročilejším výrobním procesem s nižší cenou a vyšší rychlostí výroby. Poměrně zajímavé je pak to, že se u něj máme dočkat plejády veselých barev, zřejmě po vzoru základních iPadů. Konkrétně je údajně testována světle žlutá, světle zelená, modrá, růžová, stříbrná a tmavě šedá. Doufejme tedy, že Apple skutečně přijde s atraktivní cenou kolem 600 až 700 dolarů, díky čemuž se tak stane novinka skutečně extrémně zajímavou. 

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.