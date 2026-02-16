Nový superlevný MacBook se ukáže už příští měsíc a to v super barvách

Že Apple na letošní rok chystá nový superlevný MacBook s čipem z iPhonu není žádný tajemstvím. O tomto plánu ostatně slýcháme v posledních měsících poměrně pravidelně a to navíc i od těch nejlepších zdrojů, které celkovou uvěřitelnost tohoto plánu jen a jen podtrhují. A jak se nyní podle slov velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu zdá, představení této novinky je za dveřmi.
Gurman ve svém pravidelném nedělním newsletteru přišel konkrétně s tím, že má Apple v plánu nový levný MacBook představit na Keynote v březnu, která pravděpodobně přinese i premiéru nových MacBooků Air a Pro, potažmo hypoteticky i dalších Maců s čipy M5, M5 Pro a M5 Pro Max. V případě levného MacBooku se nicméně počítá s tím, že dostane čip A18 Pro z iPhonů 16 Pro, který by měl být výkonnostně na úrovni počítačovo-tabletového čipu Apple M1 z roku 2020. K tomu přidejte 8GB RAM paměti, 256GB v základu a dostanete počítač, který výkonnostně nevypadá vůbec špatně, tedy minimálně pro běžnou kancelářskou práci.
Fotogalerie
Gurman navíc potvrzuje, že počítač dorazí s hliníkovým tělem, které má být vyráběno pokročilejším výrobním procesem s nižší cenou a vyšší rychlostí výroby. Poměrně zajímavé je pak to, že se u něj máme dočkat plejády veselých barev, zřejmě po vzoru základních iPadů. Konkrétně je údajně testována světle žlutá, světle zelená, modrá, růžová, stříbrná a tmavě šedá. Doufejme tedy, že Apple skutečně přijde s atraktivní cenou kolem 600 až 700 dolarů, díky čemuž se tak stane novinka skutečně extrémně zajímavou.