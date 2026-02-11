Nový MacBook na obzoru! Nebude to Air ani Pro a už nyní o něm víme mnohé

V posledních týdnech se kolem Applu točí zajímavá spekulace. Firma má údajně připravovat úplně nový notebook s jednoduchým názvem MacBook. Tedy bez označení Air nebo Pro. Pokud to vyjde, půjde o nový vstupní“model, který má zaujmout hlavně cenou a jednoduchostí. A upřímně, přesně takový typ počítače dává v nabídce smysl. Spousta lidí dnes nepotřebuje výkon Pro řady, ale chce spolehlivý macOS stroj na běžné věci.
Menší displej bez výřezu
Nejčastěji se zmiňuje 12,9″ LCD displej. To je kousek pod tím, co nabízí 13palcový MacBook Air (ten má úhlopříčku přesně 13,6″), takže by nový MacBook mohl být o něco kompaktnější a příjemnější na cestování. Současně se spekuluje, že by mohl přijít bez výřezu (notche), což je detail, který část lidí pořád řeší. A já tomu rozumím, u pracovního notebooku to prostě působí čistěji.
Čip A18 Pro místo M čipu
Asi největší zajímavostí je použití čipu z iPhonu. Místo M procesoru má mít tenhle MacBook A18 Pro. Na papíře to zní jako krok zpět, ale pro běžné použití (web, mail, poznámky, kancelářská práce, videohovory) to může být úplně v pohodě. Osobně bych to bral jako jasný signál, že Apple chce udělat Mac, který je úsporný, tichý a jednoduchý. A zároveň dost rychlý na každodenní věci, včetně lehké úpravy fotek nebo občasného hraní.
Barvy, které chyběly
Další drb mluví o hravějších barvách. Modrá, růžová, žlutá a stříbrná. Tohle je přesně ten typ detailu, který může novému MacBooku dát osobnost. A třeba i přitáhnout lidi, kteří si dnes kupují iPad jen proto, že jim přijde přátelštější než notebook.
Cena kolem 20 000 Kč a vydání brzy
Nejčastěji se skloňuje cena okolo 699 USD (u nás tedy zhruba kolem 20 000 Kč po připočtení všech daní), tedy výrazně pod cenou MacBooku Air (27 990 Kč). A pokud se naplní odhady, uvedení má proběhnout v první polovině roku, někteří tipéři mluví klidně o nejbližších týdnech.
Pokud Apple opravdu doručí lehký, barevný MacBook za výrazně nižší cenu, mohl by to být přesně ten model, který budu doporučovat všem, kteří si chtějí pořídit svůj první Apple počítač. Samozřejmě už i nový Air dnes pořídíte za super cenu pod 30 tisíc korun, ale mít možnost sáhnout ještě po výrazně levnějším Apple stroji, je velmi lákavé.