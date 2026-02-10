Mac Studio M5 Max a Studio Display 2 možná dorazí už na jaře!

Pokud čekáte na nový Mac Studio a k tomu konečně i Studio Display 2, letošní jaro začíná vypadat jako reálné okno. Podle spekulací z newsletteru Power On má Apple tyto dva produkty uvést nedlouho po jarních Mac aktualizacích. Není to žádné oficiální potvrzení, ale zapadá to do toho, jak Apple poslední roky načasování desktopů a čipů skládá.
Proč zrovna jaro?
Apple Silicon čipy mívají poměrně pravidelný rytmus uvedení a s ním se obvykle hýbe i zbytek Mac nabídky. U Mac Studio se ale zdá, že letos může být cyklus o něco delší. Poslední velká generace (M4 Max a M3 Ultra) se objevila 5. března 2025, takže jarní období 2026 je logické pokračování. U monitoru je to ještě podezřelejší. O Studio Display 2 se mluví roky, ale až s iOS 26 se objevily konkrétnější náznaky, že Apple chystá novou verzi a to včetně možnosti ProMotion. A protože zatím nic nepřišlo, jarní uvedení působí jako nejjednodušší vysvětlení.
Mac mini a zpoždění M5
Ve hře má být také aktualizace Mac mini někdy během roku 2026. Ten byl přepracovaný a uvedený s M4 a M4 Pro už v říjnu 2024 a v roce 2025 se aktualizace nedočkal. To může souviset s tím, že M5 startoval později a Apple ho nejdřív nasadil tam, kde to pro něj dávalo největší smysl. Osobně mi to připadá jako typický Apple scénář. Omezené kapacity v dodavatelském řetězci a snaha neodpálit všechny čipy najednou. Výsledkem je postupné, rozkouskované uvádění M5, M5 Pro a M5 Max napříč zařízeními.
Bude to nabité
Do stejného období se zároveň skládají další očekávané novinky: iPhone 17e, nové Apple Home produkty a možná i změny u Apple TV nebo HomePod řady. Pokud se to opravdu potká v jednom okně, čeká nás hodně rušné jaro. A právě Mac Studio se Studio Display 2 by do něj zapadly překvapivě dobře a upřímně se už moc tento rok těším, protože se dočkáme obnovení často opomíjených produktů. Nový iPhone tu máme každý rok, ale monitor nebo HomePod už tak běžné nejsou a to víc to bude zajímavější!