Na nové MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max si ještě pár týdnů počkáme

Jestli něco poslední týdny ve fanouškovském světě Applu přinesly opravdu v hojném množství, pak jsou to bezesporu úniky informací o nové generaci MacBooků Pro s čipy M5 Pro a M5 Max. Mnohé zdroje se totiž předháněly v tom, kdo přijde se senzačnějším a přesnějším termínem odhalení, avšak jak dnes už víme, valná většina těchto zdrojů mířila zcela vedle. Ostatně, my na jejich „střílení od boku“ upozorňovali už dříve skrze jeden z našich článků a jak se nyní ukazuje, svým způsobem za pravdu nám dává i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman. Ten totiž přišel před pár hodinami s tím, že novinky dorazí nejspíš až v březnu.
Gurman sice opět potvrdil svá slova o tom, že jsou nové MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max navázány na vydávací cyklus macOS 26.3, avšak zdůraznil, že tím nemyslí jeho úplný začátek. Jinými slovy, zatímco vydání macOS 26.3 ve veřejné verzi by mohlo proběhnout už dnes, potažmo někdy v průběhu tohoto týdne, neznamená to, že spolu s ním hned dorazí nové MacBooky, ba právě naopak. Zdroje Gurmana totiž tvrdí, že Apple počítá s jejich uvedením až v březnu, konkrétně pak v týdnu mezi 2. až 6. březnem a to navíc za předpokladu, že se nic nezmění.
Je tak poměrně pravděpodobné, že u strojů Apple ještě ladí poslední mušky, popřípadě čeká na to, až jich bude skladem dostatečné množství, aby je mohl následně světu představit. Čas jej přitom nějak zásadně netlačí. Oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí, před kterým rád ukazuje novinky, má totiž již zdárně za sebou, takže si může nyní dovolit nespěchat. Navíc se jedná o stroje, které jsou výkonnostně natolik odskočené, že jsou ve výsledku zajímavé jen pro hrstku uživatelů. My v redakci jsme na ně přesto velmi zvědaví a to hlavně kvůli spekulacím o tom, že by mohlo jít vůbec poprvé v historii čipů Apple Silicon nakonfigurovat při objednávkách různé CPU a GPU. Doposud totiž byly tyto věci striktně vázané na sebe, jelikož byly umístěny na jednom čipu, což by se nyní mohlo změnit.