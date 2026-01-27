Proč si myslím, že Apple nové MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max v nejbližších dnech nepředstaví

V posledních týdnech se poměrně často mluvilo o tom, že by mohl Apple ukázat světu nové MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max již na konci ledna. Všechny tyto zvěsti se pak opíraly zejména o oznámení Apple Creator Studia coby nového předplatného balíčku aplikací pro kreativce, který sdružuje Final Cut, Logic Pro a řadu dalších jablečných softwarů. A jelikož je start tohoto balíčku naplánován na středu 28. ledna (což je mimochodem den před oznámením finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí), zraky mnoha uživatelů se upínají právě k tomuto dnu, popřípadě dnešku. Když pak včera Apple světu ukázal novou generaci AirTagu, leckdo zajásal s tím, že vydání MacBooků je nadějné, jelikož právě na AirTagy by mohl Apple navázat těmito stroji. Já si to však tak úplně nemyslím a v následujících řádcích vám řeknu, proč.
Dávám teď hlavu na špalek, jelikož následující řádky mohou být ze strany Applu doslova za pár hodin vyvráceny. Myslím si ale, že není špatné vám dát coby našim čtenářům vědět, s jakou verzí pracujeme my v redakci coby lidé, kteří dění kolem Applu sledují denně. Právě tohle denní sledování nás nyní přivádí k tomu, že nové MacBooky Pro očekáváme spíš za měsíc, jelikož veškeré úniky, které s nimi byly doposud spjaté (zejména pak úniky výkonu v Geekbench) odhalily mimo jiné to, že je Apple testuje s macOS 26.3. Jenže tento systém je ještě pro veřejnost stále docela vzdálen, když Apple teprve před pár hodinami rozjel 3. kolo beta testování.
Fotogalerie
Je sice samozřejmě možné, že Apple nové MacBooky vydá a ty následně poběží na macOS 26.2, potažmo na dosud utajovaném macOS 26.2.1, nicméně minulost ukázala, že když Apple takto interně nějaký hardware testuje na některém z budoucích softwarů, většinou jej s ním i vydá v základu a celkově pak tento OS „ladí“ právě pro daný hardware. V redakci tedy nejsme úplně přesvědčeni o tom, že jsou MacBooky Pro M5 Pro a M5 Max skutečně tak blízko, jak leckdo tvrdí, naopak bychom je čekali spíš za měsíc a dál.
Jejich vydání s Apple Creator Studio sice na první pohled dává smysl, na druhou stranu je však třeba si uvědomit, že Creator Studio je vlastně „jen“ novinka zpřístupňující profesionální aplikace za předplatné de facto každému. Skoro by se tak až chtělo říci, že jí Apple chce dopřát komukoliv bez rozdílu hardwaru namísto jen profíkům, kteří byli ochotni si za Final Cut Pro a tak podobně patřičně zaplatit. Leckdo pak opírá své domněnky o to, že je 27. či 28. leden ideálním termínem k představení skrz oznámení finančních výsledku 29. ledna, kde by mohl nové Macy použít Apple jako argument pro investory ohledně inovací. Zde se však hodí dodat, že zrovna MacBooky Pro M5 Pro/M5 Max nebudou masovou záležitostí, která by byla pro investory prodejně zajímavá.