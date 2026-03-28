Tyto zajímavé hry pro Mac nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Idle Hacking: An Inaction RPG
Idle Hacking: An Inaction RPG je neobvyklá online hra, která kombinuje prvky idle her, MMORPG a textového „hackerského“ světa. Místo klasického akčního hraní jde spíš o strategii a dlouhodobý postup – hráč postupně vylepšuje svou postavu, vyrábí vybavení pomocí systému prefixů a suffixů inspirovaného ARPG hrami a zapojuje se do ekonomiky celé komunity. Důležitou roli tu hrají také hráčské syndikáty, obchodování na tržišti a pravidelné komunitní události, kde se hráči mohou porovnávat s ostatními. Celá hra staví na filozofii „inaction RPG“, tedy na postupném, spíše pasivním budování postavy a světa, který běží i ve chvíli, kdy zrovna aktivně nehrajete.
Smile More
Smile More je krátká, ale znepokojivá hororová hra stylizovaná do podoby lékařské simulace. Hráč se v ní ocitá v roli pracovníka systému, jehož úkolem je „napravovat nedokonalé“ pacienty – provádět různé úkony a zákroky na sedovaných lidech a následně jejich spisy odesílat na fiktivní Ministerstvo štěstí a míru. Postupně se ale ukazuje, že za zdánlivě pozitivní ideologií nuceného štěstí se skrývá temná dystopie. Hra pracuje s tísnivou atmosférou, minimalistickou grafikou a rozhodnutími hráče, která vedou k několika různým koncům příběhu. I přes krátkou délku dokáže Smile More zanechat silný dojem právě díky kombinaci simulace, morálních dilemat a psychologického hororu.
Sashimi Slayer
Sashimi Slayer je svižná arkádová rytmická hra, která kombinuje hudební tempo s šermířskými souboji. Hráč se v ní utká s bizarními mořskými tvory, jejichž útoky musí ve správný okamžik odrážet a následně provést přesný sečný úder v rytmu hudby. Zajímavostí je otevřený projekt reálného mečového ovladače, který lze ke hře připojit a ovládat tak akci fyzickým pohybem, což zážitek výrazně oživuje. Sashimi Slayer tak spojuje jednoduchou arkádovou hratelnost s rytmickými mechanikami a nadsazenou stylizací, díky které působí jako rychlá, zábavná výzva pro hráče s dobrým načasováním.
Netoo
Netoo je minimalistická logická hra založená na jednoduchém, ale překvapivě návykovém principu práce s magnety. Cílem je dostat malé magnety na přesně určená místa na herní ploše, přičemž hráč ovládá větší transportní magnety pomocí rotačních tlačítek a jejich otáčením mění směr i sílu působení. Zpočátku působí mechanika velmi jednoduše, ale s přibývajícími úrovněmi začíná hra postupně přidávat nové prvky a pravidla, které se objevují zhruba každých deset levelů. Díky tomu Netoo nenápadně zvyšuje obtížnost a nutí hráče přemýšlet nad každým pohybem, což z ní dělá elegantní logickou výzvu postavenou na čistém designu a promyšlené fyzice.
Slime Wars
Slime Wars je rychlá 2D real-time strategie, která kombinuje klasické RTS principy s odlehčenou, lehce chaotickou stylizací slizových armád. Hráč zde buduje vlastní základnu, sbírá suroviny, rozšiřuje infrastrukturu a postupně vytváří armádu barevných „slimů“, se kterými vyráží do boje proti nepřátelům. Zápasy mají svižné tempo a každé rozhodnutí může rychle změnit průběh bitvy – od správného rozdělení zdrojů až po načasování útoku na soupeřovu pevnost. Slime Wars tak sází na jednoduché ovládání, dynamické střety a strategii, kde je potřeba nejen dobře stavět, ale také v pravý moment zaútočit.
