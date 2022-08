5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (2. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Do akce dnes zamířil také populární titul Kingdom Come: Deliverance. Vydejte se na dobrodružství v českých zemích za dob vlády posledních Lucemburků, zažijte napínavé souboje, prožijte setkání s celou řadou zajímavých postav a užijte si středověk alespoň na obrazovce vašeho počítače. V Royal Edition balíčku dále najdete kromě základní hry také DLC Band of Bastards, A Woman’s Lot a další.

Fotogalerie kingdom-come-deliverance-review_1518504610381 Kingdom Come Deliverance 0 Kingdom Come Deliverance 1 Kingdom Come Deliverance 2 Kingdom Come Deliverance 3 kingdom come deliverance 6 kingdom come deliverance 3 Kingdome Come-FB Vstoupit do galerie