Tento jednoduchý trik v Souborech mi konečně pomohl udržet pořádek v dokumentech na iPhone

Aplikace Soubory na iPhonu funguje jako centrální místo pro dokumenty uložené přímo v zařízení, na iCloud Drive i v dalších podporovaných cloudových úložištích. Pokud do ní často ukládáte přílohy, dokumenty nebo jiné soubory z různých aplikací, vyplatí se věnovat pár sekund jejich správnému pojmenování a umístění už při samotném ukládání. Později si tím můžete ušetřit poměrně dost hledání.
Když například v jiné aplikaci zvolíte sdílení dokumentu a následně možnost Uložit do Souborů, nemusíte se spokojit s umístěním, které vám iPhone nabídne jako první. V horní části obrazovky klepněte na aktuálně zvolenou složku a následně přejděte přesně tam, kam chcete dokument uložit. Může jít například o konkrétní složku na iCloud Drive nebo úložiště přímo v iPhonu.
Stejně jednoduše lze ještě před uložením změnit název samotného souboru. Klepněte na jeho název zobrazený ve spodní části obrazovky a přepište jej podle potřeby. Místo dokumentu s nicneříkajícím automaticky vytvořeným názvem tak můžete rovnou uložit soubor, který později snadno poznáte.
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Právě kombinace správného názvu a cílové složky je při častějším používání aplikace Soubory překvapivě důležitá. Pokud dokumenty nejprve bez rozmyslu ukládáte na jedno místo s tím, že je roztřídíte později, velmi snadno se z tohoto „později“ stane nikdy a postupně vznikne nepřehledná změť souborů.
Stačí si proto při ukládání zvyknout na jednoduchou rutinu: zkontrolovat název, vybrat správnou složku a teprve potom klepnout na Uložit. Zabere to jen několik sekund, ale při hledání dokumentu o několik týdnů později může být rozdíl obrovský.