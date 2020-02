Jak na iPhonu či iPadu archivovat v aplikaci Soubory

Společně s příchodem iOS 13 a iPadOS 13 jsme se konečně dočkali „odemčení“ vnitřního úložiště v našich iPhonech a iPadech. To znamená, že konečně můžeme s úložištěm našich zařízení pracovat, a to mnohými způsoby. Kromě otevírání uložených dokumentů a možnosti stahování ze Safari můžeme v aplikaci Soubory také jednoduše provádět archivaci a rozbalení archivovaných souborů. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhonu či iPadu provádět archivaci v aplikaci Soubory

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu provést komprimaci (archivaci) vybraných souborů, tak se přesuňte do aplikace Soubory. Poté se přesuňte do vybraného umístění tak, že v pravé dolní části obrazovky klepnete na možnost Prohlížení a z menu si vyberete to umístění, ve kterém chcete komprimaci provést. Nyní stačí, abyste v pravém horním rohu klepnuli na tlačítko Vybrat. Poté označte veškeré soubory, které chcete komprimovat. Jakmile budete mít označeno, tak v pravé dolní části obrazovky klepněte na ikonu tří teček. V dalším menu, které se ve spodní části obrazovky objeví, už stačí jen zvolit možnost Komprimovat. Po úspěšné komprimaci už můžete archivovaný soubor jednoduše přenášet napříč úložišti, anebo jej můžete sdílet – stačí na souboru podržet prst a zvolit si akci, kterou chcete provést.

Pokud chcete některý z archivovaných souborů rozbalit, tak se opět přesuňte do aplikace Soubory a přesuňte se tam, kde je archivovaný soubor uložený. Jakmile jej najdete, tak stačí, abyste na něm podrželi prst. Poté se objeví menu, ve kterém stačí jednoduše zvolit možnost Rozbalit. Veškerý obsah archivovaného souboru se poté rozbalí do složky, která zdědí název po názvu archivovaného souboru.