I přesto, že má Apple k dispozici vlastní cloudovou službu s názvem iCloud, tak nutně neznamená, že ji musí uživatelé jablečných zařízení využívat. Někteří z nich mohou využívat třeba Google Disk, či třeba konkurenční Dropbox. Pokud i vy patříte mezi tyto uživatele, tak vás už možná napadlo, zdali existuje nějaká možnost, pomocí které byste mohli v rámci aplikace Soubory Dropbox používat. Pokud jste na to nepřišli a chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Jak na iPhone používat Dropbox z aplikace Soubory

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu v aplikaci Soubory začít spravovat data z Dropboxu, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste si z App Storu stáhli aplikaci Dropbox – můžete tak učinit klepnutím na tento odkaz.

– můžete tak učinit klepnutím na Jakmile aplikaci stáhnete, tak je nutné, abyste se k ní přihlásili.

Poté, co se přihlásíte, tak stačí, abyste otevřeli nativní aplikaci Soubory.

Zde ve spodním menu klepněte na Prohlížení, kde už by se měla možnost Dropbox objevit.

Pokud se vám kolonka Dropbox v aplikaci Soubory nezobrazila, tak není třeba zoufat. I v tomto případě lze tuto situaci jednoduše a elegantně vyřešit. Pokud se vám tedy Dropbox v Souborech nezobrazil, postupujte takto:

Otevřete aplikaci Soubory.

Přesuňte se do sekce Prohlížení.

Nyní vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček v kroužku.

Z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Upravit.

Nyní se v menu kolonka Dropbox objeví – stačí, abyste u ni přepnuli přepínač do aktivní polohy.

objeví – stačí, abyste u ni přepnuli do polohy. Po přepnutí do aktivní polohy klepněte vpravo nahoře na Hotovo. Nyní můžete začít Dropbox používat.

Poté, co si Dropbox do aplikace Soubory přidáte, tak můžete začít veškeré soubory na něm začít spravovat. Kromě toho lze soubory i různě přesouvat mezi úložišti – pokud například máte v Souborech i Google Disk, tak není například problém přesunout data z Dropboxu právě na něj, anebo třeba do interního úložiště (a samozřejmě naopak).