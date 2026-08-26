Alza spustila předobjednávky Macu mini M6 a M5 Pro, objednávejte než se vyprodají

Komerční sdělení: Nová generace Macu mini míří na český trh a Alza již spustila její předobjednávky. Zájemci si mohou rezervovat jak nový Mac mini s čipem M6, tak výrazně výkonnější konfigurace vybavené čipem M5 Pro. Podle údajů obchodu je zahájení prodeje naplánováno na 22. září 2026. Mac mini patří dlouhodobě mezi nejzajímavější možnosti, jak vstoupit do světa stolních Maců. Nabízí totiž výkon klasického desktopu ve velmi kompaktním těle a zákazník si k němu může zvolit vlastní monitor, klávesnici i další příslušenství. S novou generací nyní přichází především další posun ve výkonu.
Mac mini M6 startuje na 25 990 Kč
Základem nové nabídky je Mac mini M6, jehož předobjednávky již Alza spustila zde. V nabídce je několik konfigurací lišících se především velikostí jednotné paměti a SSD úložiště. Cena základní konfigurace Macu mini M6 podle aktuální nabídky Alzy začíná na 25 990 Kč. Novinka tak zůstává jednou z cenově nejdostupnějších možností, jak získat stolní počítač od Applu s nejnovější generací jeho vlastního čipu. Mac mini je díky svým rozměrům vhodný nejen jako klasický domácí počítač, ale také do kanceláře nebo pracovny, kde nezabere prakticky žádné místo na stole. Výhodou zůstává také možnost využít vlastní monitor a další periferie, takže při přechodu ze staršího počítače není nutné pořizovat kompletně nové pracovní místo.
Pro náročnější je připraven Mac mini M5 Pro
Uživatelé požadující výrazně vyšší výkon mohou sáhnout po Macu mini M5 Pro, který lze na Alze předobjednat zde. Právě tato varianta míří především na profesionály pracující s videem, fotografiemi, grafikou, vývojem aplikací nebo dalšími výpočetně náročnými úlohami. Alza nabízí Mac mini M5 Pro v celé řadě konfigurací. Liší se nejen kapacitou jednotné paměti a SSD, ale také samotnou konfigurací čipu. V nabídce jsou varianty s 15jádrovým i 18jádrovým CPU a odpovídajícími konfiguracemi GPU. Vybrat lze také modely s desítkami gigabajtů jednotné paměti a velkými SSD úložišti.
Alza u předobjednávek uvádí několik výhod. Pokud by se cena při zahájení prodeje snížila, obchod zákazníkovi vrátí rozdíl. Předobjednávka zároveň rezervuje místo v pořadníku, takže zákazník nemusí dostupnost nových Maců po zahájení prodeje neustále kontrolovat. To může být zajímavé zejména u žádanějších konfigurací. U novinek Applu totiž není neobvyklé, že některé varianty mohou být bezprostředně po uvedení na trh hůře dostupné.
Nové Macy mini mají dorazit 22. září
Alza u obou nových modelových řad aktuálně uvádí datum vydání 22. září 2026. Do té doby je možné jednotlivé konfigurace předobjednat a zajistit si tak jejich přednostní dodání po zahájení prodeje. Kompletní nabídku Maců mini M6 naleznete přímo zde, zatímco nabídku výkonnějších Maců mini M5 Pro si můžete prohlédnout zde.