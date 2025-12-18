HomePod mini 2 nakonec zřejmě nedostane jedno z nejzajímavějších vylepšení

Pokud se těšíte na druhou generaci HomePodu mini jakožto na zařízení, které by se mohlo posunout výrazně kupředu, máme pro vás špatnou zprávu. Podle nejnovější analýzy uniklého kódu Applu, kterou MacRumors získal od svého zdroje, to totiž vypadá, že další generace HomePodu mini nakonec nebude tak ambiciózní, jak se původně šeptalo. V debug kernel softwaru pro macOS se totiž objevily odkazy na bezdrátový systém “Sunrise”, což je název pro Bluetooth/Wi-Fi řešení od MediaTeku. To jinými slovy znamená, že Apple místo očekávaného N1 čipu, interně označovaného jako Centauri, pravděpodobně sáhneme po staré známé cestě a jeho nový HomePod mini tak nebude těžit z jeho vlastního čipového řešení.
Nové informace jdou zcela proti předešlým zprávám od věrohodných zdrojů v čele s reportérem Markem Gurmanem z Bloombergu, který stejně jako spousta dalších zdrojů tvrdil, že Apple plánuje sjednotit ekosystém kolem nového bezdrátového čipu N1 a posunout díky tomu domácí produkty na vyšší úroveň spolehlivosti a rychlosti. Jenže realita je možná střízlivější. N1 se zjevně stává výsadou prémiových zařízení a vše ostatní zatím zůstane u levnějších komponent.
Fotogalerie
V praxi toto rozhodnutí Applu nejspíš znamená, že HomePod mini 2 zřejmě nepřinese tak velký skok v podpoře sítí a protokolů a Wi-Fi 7, Bluetooth 6 či Thread zůstávají benefitem novějších iPhonů 17 s N1. Naopak MediaTek řešení je už léta prověřené, levnější a v rámci smart home segmentu zřejmě dostačující. A u produktů, jako je HomePod mini, to Apple očividně vidí jako rozumný kompromis.
HomePod mini 2 přitom není jediný budoucí Apple produkt, který se na čip od MediaTeku má spolehnout. Počítat se totiž s ním má i u dalších zařízení v čele s iPhone 17e, iPadem 12 a dokonce i nový A18 Pro MacBookem, takže nejde o jednorázové rozhodnutí, ale spíše o strategii, ve které Apple striktně odděluje prémiové a dostupné modely nejen výkonem, ale i síťovou výbavou.
Pokud jste tedy doufali v malý HomePod s novým čipovým řešením, možná budete muset počkat ještě jednu generaci. Ta nadcházející se totiž patrně zaměří spíše na drobné upgrady než na revoluci v útrobách.