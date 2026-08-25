Datové schránky od čtvrtka mění adresu. Pokud ji používáte, tohle musíte vědět

Pokud pravidelně používáte datovou schránku, od čtvrtka 27. srpna vás čeká jedna poměrně zásadní změna. Stát totiž definitivně vypne dosavadní adresu mojedatovaschranka.cz a přístup k datovým schránkám přesune na novou adresu datovka.gov.cz. Změna se týká samotného přihlašování, nikoliv obsahu nebo fungování schránek.
Nová adresa už funguje nyní, takže si ji můžete uložit do záložek s předstihem. Stará adresa bude definitivně vypnuta 27. srpna mezi 20. a 21. hodinou. Pokud budete v tu chvíli do datové schránky přihlášeni, systém vás automaticky odhlásí a při dalším přístupu se budete muset přihlásit znovu.
Proč se adresa mění
Důvodem je především sjednocování státních online služeb pod doménu gov.cz. Podle Digitální a informační agentury má jednotná doména usnadnit lidem rozpoznání oficiálních státních webů a zároveň snížit riziko phishingu.
To dává poměrně velký smysl. Pokud člověk ví, že oficiální státní služba používá doménu gov.cz, může snáze poznat podvodnou stránku, která se jej snaží přimět k zadání přihlašovacích údajů.
Pozor na uložené heslo
Právě tady bych si ale na vašem místě dal největší pozor. Pokud máte přihlašovací údaje k datové schránce uložené v prohlížeči, nemusí se na nové adrese automaticky předvyplnit. Před 27. srpnem je proto dobré ověřit, že své heslo skutečně znáte nebo jej máte bezpečně uložené.
Při prvním přihlášení přes datovka.gov.cz jej totiž můžete potřebovat zadat ručně. Následně si jej můžete pro novou adresu opět uložit v prohlížeči.
Je přitom důležité zadávat skutečně přesnou adresu datovka.gov.cz. Adresa datovka.cz není oficiálním webem datových schránek. DIA zároveň upozorňuje, že uživatele nikdy e-mailem nevyzývá k ověření identity. Pokud vám tedy podobná zpráva dorazí, rozhodně na její odkaz neklikejte.
Změní se i e-mailová upozornění
Samotná datová schránka se samozřejmě nemění, změna se ale dotkne také e-mailových notifikací. Pokud máte nastavené upozornění na nově doručené zprávy, nově vám bude chodit z adresy notifikace@datovka.gov.cz namísto dosavadní notifikace@mojedatovaschranka.cz. Pokud máte v e-mailu nastavené automatické třídění, filtry nebo pravidla, je proto potřeba je aktualizovat. Jinak by se vám mohlo stát, že upozornění skončí ve špatné složce nebo dokonce ve spamu.
Lepší je přihlašovat se přes banku
Stát zároveň doporučuje využívat pro přihlašování spíše Identitu občana než klasické heslo. Přihlásit se můžete například bankovní identitou, Mobilním klíčem eGovernmentu, NIA ID nebo eObčankou.
Výhodou je nejen vyšší bezpečnost, ale také to, že si nemusíte pamatovat další heslo. Pokud navíc používáte více datových schránek, například jednu jako občan a druhou jako podnikatel, můžete mezi nimi následně přepínat bez opětovného přihlášení.
Takže pokud datovou schránku používáte, uložte si novou adresu datovka.gov.cz a hlavně si předem zkontrolujte své přihlašovací údaje. Samotné schránky, jejich obsah ani služby se touto změnou nemění. Jen od čtvrtka bude potřeba chodit na jinou adresu.