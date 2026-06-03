Občanku v mobilu už používá víc než milion Čechů, stát už ale chystá nástupce

Aplikace eDoklady dosáhla významného milníku. Digitální alternativu klasického občanského průkazu si totiž do svého telefonu stáhl a aktivně používá už více než milion lidí. Jen něco málo přes rok od svého spuštění se tak z eDokladů stal jeden z nejúspěšnějších projektů digitalizace státní správy v České republice.
Vedle samotných uživatelů roste také počet subjektů, které dokážou digitální občanku ověřovat. V současnosti je registrováno už téměř 50 tisíc ověřovatelů, přičemž více než 7 500 z nich tvoří orgány veřejné moci. Jinými slovy, možnost prokázat svou totožnost mobilem dnes využijete na stále větším množství míst a situací.
Přestože je aplikace mezi uživateli velmi oblíbená, její provozovatelé nezapomínají ani na nedostatky, které se během jejího fungování objevily. Asi nejvíce pozornosti vzbudily loňské volby, během nichž měli někteří voliči problémy s aktualizací aplikace a zobrazením dokladu. Právě na odstranění podobných komplikací nyní vývojáři intenzivně pracují, aby letošní volby proběhly bez jakýchkoliv technických potíží.
Takto vypadá rozhrní občanky v mobilu
Zajímavé ale je, že i přes současný úspěch už stát připravuje další krok. V budoucnu by totiž měla aplikaci eDoklady nahradit takzvaná evropská peněženka digitální identity, známá pod zkratkou EUDIW. Ta bude představovat mnohem komplexnější řešení, než jaké nabízí současné eDoklady.
Zatímco dnes slouží aplikace především jako digitální občanský průkaz použitelný pouze na území České republiky, nová evropská peněženka má přinést výrazně širší možnosti. Uživatelé by si do ní měli ukládat nejen občanský průkaz, ale také další osobní doklady a údaje. Zásadní novinkou pak bude možnost využívat ji napříč členskými státy Evropské unie, a to jak při osobním ověřování totožnosti, tak při online komunikaci.
Na vývoji nového systému již nyní pracuje Digitální a informační agentura, která kolem něj buduje zcela nový státní ekosystém. Právě ten by měl v budoucnu zajistit bezpečné a jednotné digitální prokazování identity nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Milion uživatelů tak ukazuje, že Češi jsou na digitalizaci státních služeb připraveni možná více, než se původně očekávalo. A pokud se podaří úspěšně navázat na dosavadní zkušenosti s eDoklady, může být evropská digitální peněženka dalším významným krokem k tomu, aby se fyzické doklady postupně staly spíše záložní variantou než každodenní nutností.