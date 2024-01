eDoklady: 21 nejčastějších otázek a odpovědí na ně

eDoklady budou dnes a prakticky 100% ještě několik dalších dnů, ne-li týdnů nejstahovanější aplikací v českém App Store a Google Play, čemuž se však ve výsledku absolutně nedá divit. Vždyť právě skrze eDoklady si bude možné zprovoznit občanku v mobilu a v nadcházejících letech nejspíš i řadu dalších průkazů, díky čemuž se tak budeme moci rozloučit s jejich plastovými verzemi. Není proto rozhodně od věci si udělat o aplikaci eDoklady co nejlepší přehled, díky kterému budete vědět vše, co je v souvislosti s ní a jejím využívání třeba právě v kombinaci s občankou v mobilu důležité. Veškeré otázky i odpovědi níže jsou doslovně převzaty z oficiálního webu aplikace eDoklady, za kterým stojí Digitální a informační agentura, tedy český ústřední správní úřad pro elektronickou identifikaci. Jakékoliv zpochybňování odpovědí je tedy zbytečné, jelikož pochází z nejověřenějšího zdroje, co vůbec lze.

1. Jaké typy dokladů si můžu nahrát do eDokladů?

V tuto chvíli je možné nahrát občanský průkaz. Nahrání dalších dokladů, jako jsou řidičský průkaz či kartička zdravotní pojišťovny, bude možné v budoucnu.

2. Budu moci mít v eDokladech i občanky svých blízkých osob?

Ne, zatím nebude možné mít v eDokladech občanky svých dětí, partnera ani dalších blízkých osob.

3. Jaké zařízení potřebuji, abych se mohl prokazovat pomocí eDokladů?

Potřebujete mobilní telefon s operačním systémem Android nebo iOS, vybavený funkcí Bluetooth a ideálně i biometrickým zabezpečením (otisk prstu, snímek obličeje).

4. Kdo všechno bude moci pomocí eDokladů ověřit mou totožnost?

Všichni ověřovatelé, kteří mají nárok ověřovat vaši totožnost již nyní.

5. Budu se moct i nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka bude nadále platná a bude možné se s ní prokazovat jako dosud.

6. Budu se moci aplikací eDoklady prokázat ve volebních místnostech ve volbách v roce 2024?

V roce 2024 tato možnost ještě dostupná nebude. S prokázáním totožnosti ve volebních místnostech se počítá až po 1. lednu 2025.

7. Budu se moct i nadále prokazovat plastovou kartičkou občanky?

Ano, stávající občanka bude nadále platná a bude možné se s ní prokazovat jako dosud.

8. Jaké zařízení potřebuji, abych se mohl prokazovat pomocí eDokladů?

Potřebujete mobilní telefon s operačním systémem Android nebo iOS, vybavený funkcí Bluetooth a ideálně i biometrickým zabezpečením (otisk prstu, snímek obličeje).

9. Mám podezření, že ověřovatel zneužil mé osobní údaje nebo s nimi nezachází v souladu s GDPR. Můžu eDoklady použít jako důkazní materiál?

Máte-li v eDokladech zapnutou Historii prokazování a nesmazali jste uložené údaje, najdete tam informace o tom, kdy a komu jste se prokazovali a jaké údaje jste mu předali. Toto může v případě sporů či soudů sloužit jako důkazní materiál.

10. Nechci, aby ověřovatel viděl při kontrole moji fotografii.

Toto bohužel není možné. Fotografie je předávána vždy, třeba i jen s jediným dalším údajem. Důvodem je, aby aplikaci nemohla použít jiná osoba a vydávat se za vás. Takto vypadá občanka v mobilu edoklady obcanka 4 edoklady obcanka 1 edoklady obcanka 3 edoklady obcanka 5 edoklady obcanka 6 edoklady obcanka 7 edoklady obcanka 8 edoklady obcanka 9 edoklady obcanka 10 edoklady obcanka 11 edoklady obcanka 14 edoklady obcanka 15 edoklady obcanka 16 edoklady obcanka 17 edoklady obcanka 18 edoklady obcanka 19 edoklady obcanka 21 edoklady obcanka 22 edoklady obcanka 23 edoklady obcanka 25 edoklady obcanka 20 edoklady obcanka 12 edoklady obcanka 24 edoklady obcanka 13 edoklady obcanka 2 Vstoupit do galerie

11. Ověřovatel po mně chce údaje a já se domnívám, že na ně nemá nárok. Co mám dělat?