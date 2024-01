Občanka v mobilu z eDokladů do Apple Wallet: Proč je nesmysl něco takového očekávat

Prakticky od první chvíle, co se začalo v České republice hovořit o tom, že její občané dostanou možnost se kromě fyzických občanských průkazů prokazovat u státních orgánů i jejich digitální verzí nahranou v mobilních telefonech vídáme v komentářích pod našimi články i na nejrůznějších diskuzních fórech naštvané příspěvky plné nepochopení toho, proč nelze nahrát občanku do Apple Wallet. Po pátečním vydání aplikace eDoklady, která bude sloužit jako správu digitálních průkazů, pak množství podobných nářků rapidně přibylo. Není proto od věci si udělat konečně jasno v tom, proč je nesmysl očekávat, že se do budoucna občanka do Wallet ostane, potažmo proč jsou eDoklady pro uchování občanky mnohem lepší než právě Wallet.

Myšlenka eDokladů obecně je zcela jiná než „jen“ uložit někam digitální verzi občanky, potažmo do budoucna dalších průkazek, pro což by samozřejmě stačila i Apple Wallet. Digitální občanka uložená v eDokladech totiž není jen strohou, „hloupou“ kopií své fyzické předlohy, jak tomu je třeba u platebních karet právě v Apple Wallet, ale chytrým řešením, které by mělo být schopné do značné míry chránit vaše osobní údaje. To proto, že jednotlivé úřady či firmy a podnikatelé si budou moci zobrazit jen to, co je pro ně třeba a už nic víc. Jinými slovy, pokud si budete například v budoucnu kupovat alkohol v obchodě a prodejce vás vyzve k prokázání věku, coby ověřovatel si přes svůj telefon zobrazí jen vaší fotku s datem narození, ale už ne například bydliště a rodné číslo. Pokud by si pak chtěl zobrazit vícero informací, dozvíte se to ještě předtím, než se tak stane, jelikož před kontrolou obdržíte na telefonu žádost o sdílení údajů spolu s výpisem toho, co bude sdíleno. Díky tomu to budete moci s předstihem odmítnout a vyzvat jej, ať si zobrazí jen to, co skutečně potřebuje vědět. A to se bavíme jen o možnosti správy toho, co sdílíte a nikoliv třeba o možnosti jednoduchého kopírování rodného čísla a všech dalších údajů jediným klepnutím prstem, které eDoklady v detailu vaší občanky nabízí a u Wallet by tohle nešlo. Je tedy jasné, že takto daleko možnosti Wallet nesahají, jelikož Wallet slouží ve své podstatě jen pro digitalizaci plastové kartičky, nikoliv pro jakoukoliv hlubší interakci s ní. Je tedy nesmysl počítat s tím, že by do Wallet občanka v mobilu někdy dorazila z eDokladů, protože Wallet zkrátka technicky nenabízí to, co je jednou z hlavních myšlenek (a tedy i zbraní) eDokladů.

Jediné, co byste nahráním občanky do Wallet dostali, by byla kartička s QR kódem, který byste sice mohli taktéž sdílet jako tomu je u eDokladů, nicméně odpadla by vám možnost například spravovat si, co protistrana uvidí za údaje z vaší občanky. Neměli byste tedy například možnost odmítnout zobrazení vaší adresy při kontrole věku u nákupu alkoholu a tak podobně, což právě s eDoklady mít budete. eDoklady jsou tedy daleko, ale opravdu daleko chytřejším řešením než je Wallet a proto je nesmysl očekávat, že se stát do budoucna rozhodne celou myšlenku občanek v mobilu do jisté míry degradovat tím, že by je umožnil nahrát do Wallet v iPhonu, potažmo do jiné typově podobné digitální peněženky. Jediné, co si lze hypoteticky představit, je pozdější vytvořené například watchOS aplikace, která by umožňovala prokazování se digitální občankou i s možností sledovat, co vše si protistrana zobrazí, avšak vzhledem k tomu, kolik práce by musela vývoji DIA věnovat s nejasným výsledkem z hlediska počtu uživatelů, zdá se toto řešení jako velké sci-fi.