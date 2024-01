Mnoho obyvatel České republiky si v nadcházejících hodinách a dnech položí otázku, jak nahrát občanku do mobilu. Právě to je totiž od dnešního dne – tedy 19. ledna 2024 – konečně oficiálně možné. Respektive, občanský průkaz v mobilu začne být úřady oficiálně uznáván od 20. ledna, nicméně v App Store a Google Play se objevil již dnes. Pokud si tedy chcete svou občanku v mobilu taktéž užít co nejdříve, pomocí následujícího návodu vám poradíme, jak na to. Nebojte, nejedná se o nic složitého, ba naopak.

Jak nahrát občanku do mobilu

Ztotožnění

Stáhněte a nainstalujte aplikaci eDoklady (Stáhnout aplikaci pro iPhone / Stáhnout aplikaci pro Android) Spusťte aplikaci eDoklady a zvolte možnost Registrovat se. Následně vyberte si přihlašovací prostředek, který chcete použít k přihlášení. Projděte procesem přihlášení k Identitě občana. Přihlaste se svým přihlašovacím prostředkem tak, jak jste zvyklí. Vyčkejte na dokončení první fáze registrace. Během několika vteřin budete zaregistrováni do aplikace eDoklady.

Zabezpečení a nastavení

Zabezpečte aplikaci pomocí biometrie. Poté, co dokončíte první část registrace do eDokladů, je nutné si aplikaci důkladně zabezpečit. Pokud váš mobilní telefon umožňuje bezpečné biometrické ověřování (3D rozpoznávání obličeje či skenování otisků prstů), aplikace vás vyzve, abyste biometrii povolili. Kromě toho, že získáte velmi slušnou úroveň zabezpečení vašich údajů, usnadníte si i budoucí přihlašování. Zabezpečte aplikaci pomocí PINu. Ať už biometrii povolíte nebo ne, je potřeba nastavit pro aplikaci eDoklady i číselný PIN. Poslouží k přihlašování do aplikace, nebo ve chvílích, kdy ověření pomocí biometrie selže. PIN musí být alespoň čtyřmístný, ale z bezpečnostního hlediska doporučujeme šesti- až osmimístný. PIN musíte pro kontrolu zadat dvakrát za sebou. Povolte aplikaci přístup k Bluetooth a fotoaparátu. Když budete ověřováni mobilní čtečkou, je nutné mít aktivní funkci Bluetooth. Aplikace vás tedy žádá o povolení přístupu k Bluetooth. Pokud budete ověřováni na přepážce, bude nutné naskenovat QR kód pro spojení s ověřovatelem a k tomu aplikace potřebuje povolený přístup k fotoaparátu. Pokud aplikace později o tato povolení přijde, pak v momentech, kdy by bylo nutné použít Bluetoooth nebo fotoaparát, vás aplikace opětovně vyzve k povolení.

Máte hotovo

Pokud jste úspěšně prošli registračním procesem, aplikace automaticky připojí váš občanský průkaz a oznámí svoji připravenost dlouho a dobře sloužit. Připojení občanského průkazu může být okamžité, ale v ojedinělých případech může trvat delší dobu. Buďte trpěliví. Pro připojení občanky nemusíte nic dělat, vše proběhne samo.