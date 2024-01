O občanku v mobilu Češi stojí! Za víkend si eDoklady stáhlo na 150 000 lidí

Poté, co se v pátek v podvečer objevila v obchodech s aplikacemi App Store a Google Play aplikace eDoklady pro nahrání občanky do mobilu, si jí za zhruba tři dny její dostupnosti stáhlo až 150 000 lidí. Tvrdí to alespoň vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš, který se kromě počtu stažení na obou platformách na dnešní tiskové konferenci spolu se šéfem Digitální informační agentury Martinem Mesršmídem. Ten na adresu eDokladů a problémů, které jejich spuštění provázely přes víkend a kvůli kterým byla aplikace uživateli tvrdě kritizována, řekl konkrétně: „Stavíme na starší infrastruktuře, kterou i když jsme jí posilovali, tak nedostačovala. Stále dodáváme další servery a celý systém dále optimalizujeme.“

Takto vypadá prostředí aplikace eDoklady edoklady obcanka 4 edoklady obcanka 1 edoklady obcanka 3 edoklady obcanka 5 edoklady obcanka 6 edoklady obcanka 7 edoklady obcanka 8 edoklady obcanka 9 edoklady obcanka 10 edoklady obcanka 11 edoklady obcanka 14 edoklady obcanka 15 edoklady obcanka 16 edoklady obcanka 17 edoklady obcanka 18 edoklady obcanka 19 edoklady obcanka 21 edoklady obcanka 22 edoklady obcanka 23 edoklady obcanka 25 edoklady obcanka 20 edoklady obcanka 12 edoklady obcanka 24 edoklady obcanka 13 edoklady obcanka 2 Vstoupit do galerie

Uživatelé se přes víkend potýkali konkrétně s problémy s přihlášením, které zapříčinilo zejména přetížení portálu občana, jenž právě pro přihlášení se do eDokladů funguje. Poté, co prvotní nápor uživatelů postupně ustával, se však začalo vše pozvolna stabilizovat a v současnosti by již s přihlášením se do eDokladů neměly být žádné větší problémy. Digitální informační agentura navíc dle svých slov neustále pracuje na optimalizaci chodu aplikace, díky čemuž by tak měla být čím dál lepší. Ani problémy se spuštěním nicméně minimálně v App Store nezabránily eDokladům k tomu, aby v českém App Store vyskočily na 1. příčku nejstahovanějších aplikací. Jedním dechem je ale třeba dodat, že 2. příčku drží aplikace eObčanka, kterou si mnoho lidí právě s eDoklady spletlo. Žebříček nejstahovanějších bezplatných aplikací je tedy taktéž do jisté míry odrazem ne zcela podařeného startu eDokladů.