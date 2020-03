TikTok a mnoho dalších aplikací tiše sbírá data, která máte uložená ve schránce iPhonu

Je to pár týdnů nazpět, co jsme vás prostřednictvím jednoho z našich článků informovali o tom, že může mnoho aplikací v iOS sbírat a dále pracovat s daty, která máte uložená ve schránce. Onou schránkou myslíme jakousi „paměť“ zařízení, ve které je uložený například text, odkaz, obrázek či jiná data, která zkopírujete. Některé aplikace si automaticky bez svolení přečtou, jaká data se ve schránce nachází, a popřípadě vám nabídnou nějakou akci. Například, pokud máte zkopírovaný obrázek, tak jej mohou určité aplikace přečíst a nabídnout vám jeho automatické sdílení.

Apple se k tomuto problému postavil tak, že se jedná o klasickou funkci schránky, a že přesně takto má fungovat. Většině klasickým uživatelům však tohle nepřipadá v pořádku, jelikož si takto mohou různé aplikace přečíst například hesla či jiné citlivé údaje, které se mohou ve schránce nacházet. V minulém článku jsme vás informovali o tom, jak tohle čtení ze schránky funguje, a nyní se podíváme na další podrobnosti, včetně aplikací, které této „nedokonalosti“ využívají. Podle výzkumu dvou vývojářů, Talala Haja Bakry a Tommyho Myska, který byl umístěn na blog mysk.org, vyšlo najevo, že data ze schránky tiše sbírají například aplikace TikTok, 8 Ball Pool, či Hotels.com – a to bez toho, abyste k tomu aplikacím dali povolení, anebo aby se vás na to aplikace alespoň zeptaly.

Ve většině případech se ve vaší schránce nejspíše nenachází žádné citlivé údaje v podobě hesel a jiných dat. Nutno však podotknout, že pokud máte aktivní funkci Handoff, tak můžete mít schránky na vašem iPhonu, Macu a dalších zařízeních propojené – to znamená, že když něco zkopírujete na Macu, tak to budete mít uloženo i ve schránce na iPhonu. V tomto případě je tedy risk úniku citlivých informací o mnoho větší. Pokud by se Apple k tomuto problému vrátil, což je více než žádoucí, tak existuje jednoduché řešení. Do systému iOS by se mohla do sekce Soukromí přidat kolonka „Schránka“, ve které byste si mohli nastavit, kterým aplikacím chcete přístup ke schránce povolit, a kterým naopak nikoliv – podobně, jako to je například u Fotoaparátu a dalších funkcí. Vedle tohoto odstavce najdete v galerii seznam aplikací, které data ze schránky čtou.