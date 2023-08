Všechny státní weby budou pod jednou doménou gov.cz

Poté, co vláda v lednu schválila přesun státních webů pod jednu doménu gov.cz, nyní podnikla další krok k realizaci, schválením harmonogramu akcí a záměru zákona o správě dat. Do konce příštího roku bychom se tak měli dočkat zpřehlednění i jednodušší orientace, pokud jde o management dat státu a také těžit z jejich lepší provázanosti.

Již v minulosti jsme mohli být svědky podobných snah, ovšem nebyly naplněny. Současná situace však nasvědčuje tomu, že tentokrát ke změnám skutečně dojde. Ty mají za úkol vedle naplnění povinnosti implementovat nařízení EU 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat státu přinést finanční úsporu, ale také posunout laťku kybernetické bezpečnosti, především s ohledem na stoupající počet phishingových, DDoS a spoofingových útoků. V rámci Evropské unie a NATO velká část států již doménu gov využívá.

Aktuální stav státních webu působí značně nekoordinovaným dojmem. Kromě standardních zkratek, jakými jsou mmr.cz v případě Ministerstva pro místní rozvoj nebo mpsv.cz u Ministerstva práce a sociálních věcí, zde máme i názvy které tento model nijak nerespektují. Příkladem může být web Ministerstva zemědělství s označením eagri.cz. Výsledkem tak je, že občan nemusí mít jistotu pravosti stránek, na které přichází s požadavkem nebo záměrem najít potřebné informace.

Pro běžného občana by plánované kroky měly přinést především zvýšení uživatelské přívětivosti a přehlednosti v případech komunikace se státem. Provázanost i roztřídění dat, jež za nynějších podmínek nejsou ideální, pak může mnohé procesy pro uživatele zjednodušit a zkrátit. Zároveň by mělo dojít k zavedení pravidel a kategorií, jež data rozdělí na taková, k nimž lze přistupovat automaticky, údaje, které si lze vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím a ty neveřejné, představující interní sdílený datový fond.

Náměstek ministra pro legislativu Ondřej Profant k tomu na webu Digitální Česko dodává: „Již v současnosti má náš stát robustní nástroje pro sdílení dat mezi úřady, například aby vám mohl předvyplnit formulář. Avšak tato data často nejsou úřady, které jimi disponují, poskytována. Proto je třeba mít jasná pravidla inventarizace dat, tak aby bylo rovnou jasné, co můžeme předat automaticky a kde je potřeba data dále zpracovat, např. anonymizovat.“

Plánovaná migrace ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů na jednotnou doménu gov.cz se samozřejmě dotkne také emailových adres státních zaměstnanců, pročež i tato forma komunikace získá na přehlednosti.

“Může se to zdát jako drobnost, ale pomůže to hned v několika věcech. Nejdůležitější je, že občané okamžitě uvidí, zda se jedná o oficiální web či email státu. Úřady zase nebudou muset provozovat vlastní infrastrukturu a jednotná pravidla zpřehlední fungování i jim,” uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Celý proces sjednocení by měl být postupně dokončen do konce roku 2024. Nejprve se dotkne Úřadu vlády a následovat budou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Národní bezpečnostní úřad a další. I po finálním roce 2024 zůstanou staré domény v provozu, a to až do roku 2030, přičemž na novou primární subdoménu pod gov.cz budou návštěvníky webů přesměrovávat.