Klid, Apple nemůže v EU omezovat rychlost USB-C!

Od začátku tohoto týdne se na čtenáře chrlí snad na všech serverech, které ani nijak nesouvisí s Applem informace o tom, jak bude Apple omezovat výkon USB-C pouze pro certifikované nebo originální kabely. Ty jsou většinou dražší než ty neoriginální a lidé si tak v diskusích stěžují na to, že je Apple bude omezovat. Akorát že vůbec. Sice se na fotografiích USB-C portů patřících údajně iPhone 15 Pro objevil čip, který by možná mohl tuto regulaci zajistit, ovšem Apple jej minimálně v EU nemůže použít. Regulovat rychlost a to jak nabíjecí, tak i datovou v EU bude mít Apple zakázáno. Již v průběhu května jsme vás totiž informovali o dopise evropského komistaře, který Apple varoval před jakýmkoli omezením USB-C pro neoriginální a necertifikované kabely.

Německá tisková agentura DPA získala dopis evropského komisaře Thierryho Bretona adresovaný Applu, kterého v něm varuje, že jakékoliv omezení funkčnosti USB-C kabelů na bázi (ne)certifikace není povoleno a v krajním případě může znamenat zákaz prodejů iPhonů na území EU. Aby mohl být takovýto zákaz učiněn, musí zřejmě ještě EU přijmout potřebné zákony a nařízení, ale to by pro ní neměl být problém, jelikož počínání Applu dle všeho vnímá jako obcházení jejích pravidel.

Podle zákulisních informací by mělo být nařízení, které bude pro Apple závazné, vydáno do třetího čtvrtletí letošního roku, tedy zřejmě ještě před představením nových iPhonů. Na úpravu strategie ohledně příslušenství by tedy měl být ještě dostatek času. Nicméně nikde není napsáno, že Apple nezariskuje, s EU se nepustí do soudního sporu a minimálně pár měsíců se pokusí na MFi programu vydělat. Peníze, které mu z něj plynou, totiž nejsou rozhodně malé. A jak se na celou zápletku díváte vy? Je podle vás správné, že by EU zakázala omezování funkčnosti necertifikovaných kabelů u iPhonů 15 (Pro), nebo by mělo být rozhodnutí jen a pouze na Applu?