Applu hrozí zákaz prodejů iPhonů v Evropě, pokud nedodrží u iPhonů 15 (Pro) toto pravidlo EU!

Jednou z hlavních novinek letošní generace iPhonů mají být USB-C porty namísto dosavadních Lightningů. Těch by se přitom Apple zřejmě ještě pěkných pár let velmi rád přidržel, kdyby jej k přechodu nedonutila Evropská unie přijetím nařízení o jednotném nabíjecím standardu pro elektroniku. Nařízení sice začne platit až od konce příštího roku, nicméně jelikož už je schválené, pro Apple nemá příliš smysl se mu vyhýbat a tudíž po USB-C pro iPhony sáhne již letos. To by však nebyl on, kdyby s přechodem nepřipravil i nějakou tu kulišárnu, kterou se pokusí EU obejít. Jak se však zdá, tento pokus by se mu mohl nehezky vymstít.

V souvislosti s USB-C porty v iPhonech a příslušenstvím pro ně se již pěkných pár měsíců proslýchá, že má Apple v plánu povolit plné využití portů jen certifikovaným kabelům a dalším doplňkům. Řeč je konkrétně o MFi certifikaci, kterou v současnosti velmi zjednodušeně řečeno prodává výrobcům třetích stran coby „osvědčení“ o tom, že jejich příslušenství je s iPhony plně kompatibilní a 100% funkční. Nicméně platí, že i mnohé Lightning příslušenství bez certifikace je v současnosti bez problému funkční a to i přes jeho nižší cenu.

Touto cestou se však již Apple vydat nechce, jelikož MFi certifikace vytvořená pro USB-C příslušenství bude zřejmě díky integrovanému čipu v daném produktu rozhodovat o tom, zda dané příslušenství využívá plný potenciál portu. Jinými slovy, pokud by iPhony 15 (Pro) podporovaly například 40W kabelové nabíjení, na 40W byste se dostali jen s certifikovanými kabely a nabíječkami, zatímco s těmi necertifikovanými by mohlo nabíjení „běžet“ třeba jen na poloviční výkon. S tím se však Evropská unie nechce dle všeho smířit.

Německá tisková agentura DPA získala dopis evropského komisaře Thierryho Bretona adresovaný Applu, kterého v něm varuje, že jakékoliv omezení funkčnosti USB-C kabelů na bázi (ne)certifikace není povoleno a v krajním případě může znamenat zákaz iPhonů na území EU. Aby mohl být takovýto zákaz učiněn, musí zřejmě ještě EU přijmout potřebné zákony a nařízení, ale to by pro ní neměl být problém, jelikož počínání Applu dle všeho vnímá jako obcházení jejích pravidel.

Podle zákulisních informací by mělo být nařízení, které bude pro Apple závazné, vydáno do třetího čtvrtletí letošního roku, tedy zřejmě ještě před představením nových iPhonů. Na úpravu strategie ohledně příslušenství by tedy měl být ještě dostatek času. Nicméně nikde není napsáno, že Apple nezariskuje, s EU se nepustí do soudního sporu a minimálně pár měsíců se pokusí na MFi programu vydělat. Peníze, které mu z něj plynou, totiž nejsou rozhodně malé. A jak se na celou zápletku díváte vy? Je podle vás správné, že by EU zakázala omezování funkčnosti necertifikovaných kabelů u iPhonů 15 (Pro), nebo by mělo být rozhodnutí jen a pouze na Applu?