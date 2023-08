Uniklé USB-C pro iPhone 15 Pro ukazuje čip, který může regulovat rychlost nabíjení přes neoriginální kabely

Během uplynulého víkendu se na sociální síti X objevila řada fotografií USB-C portu pro iPhone 15 Pro. Nyní jeden z těch, kteří fotografie zveřejnili tvrdí, že se na nich nachází čip 3LD3, který by Apple mohl použít k regulování rychlosti nabíjení, respektive k šifrování přenosů. To by znamenalo, že Apple bude schopen rozeznat jeden kabel od druhého a tím regulovat rychlost nabíjení nebo rychlost přenosu dat s tím, že zatím co všem výrobcům příslušenství umožní nabíjet a přenášet data, jen ti, kteří mají certifikát Made for iPhone budou schopni využít plnou rychlost.

Příliš nerozumím tomu, proč se okolo regulování rychlosti USB-C dělá takové halo, když již v současnosti Apple stejný model využívá u MagSafe, kde jen produkty s certifikátem Made for MagSafe mohou využít plnou rychlost nabíjení. Apple tímto krokem vyhovují EU, která požaduje u veškeré elektroniky jeden port a zároveň si zajistí to, že lidé kteří chtějí využít maximální potenciál produktu, musí používat certifikované příslušenství, případně příslušenství přímo od Applu. I když některé weby považují tento krok za nějaké vyzrátí na pravidla, funguje stejný model u spousty produktů již dlouhé roky.