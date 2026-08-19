Apple má jasno, jak se budou jmenovat revoluční AirPods s kamerami. Překvapení se nekoná

O AirPods s kamerami se v posledních dnech mluví i díky velkému úniku videa čím dál intenzivněji a nyní přichází další zajímavá informace. Apple totiž podle všeho už rozhodl, kam nové sluchátko zařadí. Přestože se v minulosti spekulovalo o názvu AirPods Ultra, soubory nalezené přímo v macOS Tahoe 26.7 naznačují, že novinka ponese mnohem známější označení AirPods Pro.
V kódu macOS Tahoe 26.7 se totiž soubor odkazující na nové kamerové AirPods označuje přímo jako „AirPods Pro“. Teoreticky může jít stále pouze o pracovní název, ale vzhledem k tomu, že Apple do systému ukryl dokonce celé demonstrační video nových sluchátek, je pravděpodobnost pouhého pracovního názvu o něco menší.
AirPods Ultra se zatím definitivně nevylučují
Spekulace o názvu AirPods Ultra přitom nevznikly jen tak. I v minulosti velmi spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu už dříve informoval, že Apple zvažoval označení Ultra pro několik připravovaných produktů. Vedle skládacího iPhonu Ultra a MacBooku Ultra měly být ve hře právě také AirPods Ultra.
Důvod pro použití tohoto názvu by přitom dávalo v tomto případě rozhodně smysl. Kamerové AirPods totiž měly být podle dřívějších informací dražší než současné AirPods Pro 3, jejichž cena začíná na 249 dolarech. Pokud ale Apple nakonec skutečně zůstane u označení Pro, může to naopak naznačovat, že cena nebude od současné generace nijak dramaticky vzdálená. V redakci by nás však nepřekvapilo ani to, kdyby se Apple u Pro řady vydal stejnou cestou jako u základních AirPods a přišel tak se dvěmi verzemi, kdy jedna by byla levnější bez kamer, zatímco druhá dražší s kamerami. Ve výsledku by šlo o totéž, co dělá Apple nyní s AirPods s a bez ANC.
Letos, nebo až v roce 2027?
Ještě zajímavější je samotné načasování. Kolem kamerových AirPods totiž v posledních měsících vznikl poměrně slušný chaos. Původně se mluvilo o produktu s kódovým označením B798, jehož vydání mělo přijít letos. V červnu však Gurman informoval o odkladu až na září 2027, především kvůli problémům s novou AI verzí Siri. Na začátku srpna ale přišel obrat. Gurman uvedl, že Apple pracuje také na modelu B790, který se vyvíjel souběžně s B798 a je výrazně blíže uvedení. Apple navíc podle něj interně poměrně často vytváří konkurenční verze stejného produktu.
A právě B790 by mohl být důvodem, proč se nyní o kamerových AirPodech mluví v souvislosti s letošním podzimem. Apple už totiž v macOS Tahoe 26.7 ukázal jejich fungování prostřednictvím demonstračního videa, což naznačuje, že jsou poměrně blízko dokončení. Samotné kamery přitom nemají sloužit k pořizování fotografií nebo videí. Jejich úkolem bude snímat okolí uživatele a předávat obrazové informace Siri s umělou inteligencí. Apple tak chce vytvořit jakousi jednodušší a přirozenější verzi Visual Intelligence, která bude fungovat přímo prostřednictvím sluchátek.
Pokud se tedy současné informace potvrdí, možná nás letos čeká opravdu zvláštní novinka. AirPods s kamerami, které se navzdory své zcela nové funkci nejspíš nebudou jmenovat AirPods Ultra, ale jednoduše AirPods Pro. A vzhledem k tomu, jak daleko už Apple jejich vývoj podle všeho dostal, bych se jejich představení letos rozhodně nedivil. Spíš než název by nicméně nás na území Evropské unie mělo zajímat to, zda budou jejich kamerové funkce v našich zemích vůbec k dispozici. AI v podání Applu je zde totiž zatím kvůli regulacím dost omezené a osobně se proto docela obávám toho, že to může být i případ AirPods s kamerami.
Mi volal stiv jobs a prej to budou AirPods Cam #1
:-)
AirPods Cam ###1