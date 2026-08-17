AirPods čeká velká změna. Chystá se model s kamerami, AI a funkcí, která vás překvapí

Apple podle všeho chystá s AirPods Pro něco, co by z nich mohlo udělat mnohem víc než jen bezdrátová sluchátka. O AirPodech vybavených kamerami se sice spekuluje už poměrně dlouho, nejnovější informace ale začínají dávat celé skládačce zajímavější podobu. Apple má totiž údajně připravovat hned dvě nové varianty AirPods Pro, přičemž jedna z nich má být výrazně zajímavější než druhá.
Podle aktuálních spekulací má model s označením B790 dorazit ještě letos a půjde spíše o menší mezigenerační vylepšení současných AirPods Pro 3. O poznání zajímavější má být druhá varianta s označením B798, která má dostat přímo do sluchátek kamery. Ta by měla přijít až v roce 2027. A právě kamery mohou být tím, co AirPods Pro úplně změní. Nejde totiž o to, že byste se sluchátky najednou začali fotit. Podle současných úniků mají malé infračervené kamery snímat okolí uživatele a získané informace následně využívat umělá inteligence a Siri.
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AirPods se budou dívat kolem vás
Představte si například situaci, kdy jdete po ulici a potřebujete zjistit, kde se nachází konkrétní obchod. AirPods by podle uniklých informací mohly pomocí kamer rozpoznat nápisy a okolí a následně vám prostřednictvím Siri říct, kterým směrem se vydat. Ještě zajímavější může být využití při práci s předměty kolem vás. Jedna ze spekulovaných ukázek počítá například s tím, že otevřete lednici, AirPods rozpoznají její obsah a Siri vám podle toho může navrhnout recept.
Apple přitom podobné možnosti řeší už delší dobu také prostřednictvím patentů. Jeden z nich například popisuje využití kamer ke zjišťování vzdálenosti od objektů, jiné patenty se zabývají rozpoznáváním gest nebo dokonce odečítáním pohybu rtů pomocí laserů. Právě gesta jsou ale zatím velkým otazníkem. Některé úniky tvrdí, že by nová generace AirPods Pro mohla rozpoznávat gesta a reagovat na pohyby uživatele, jiné informace naopak říkají, že kamera bude sloužit především pro AI a Siri a žádné ovládání gesty nepřinese.
Zajímavé je také to, že se kolem nových AirPods Pro v posledních měsících objevovaly značně protichůdné informace. Ještě v červenci například leaker Kosutami tvrdil, že Apple vývoj kamerových AirPods pozastavil. Nynější informace o dvou samostatných modelech ale naznačují, že Apple mohl jednoduše rozdělit původně plánovaný upgrade na dvě generace.
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Letos ještě ne
Pokud se tedy chystáte letos kupovat AirPods Pro, možná bych s tím ještě chvíli počkal. Model B790 má sice dorazit už v roce 2026, ale podle současných úniků nepřinese žádnou zásadní revoluci. Mluví se spíše o vylepšení zvuku, ANC, baterie či konektivity, přičemž jedinou konkrétnější novinkou je zatím teplotní senzor.
Skutečná revoluce má přijít až v roce 2027. Právě tehdy by měly dorazit AirPods Pro s kamerami, které by mohly výrazně rozšířit možnosti Apple Intelligence. A co je možná ještě zajímavější, Apple podle současných spekulací nechce kvůli kamerám cenu výrazně zvyšovat.
Pokud se tedy tyto informace potvrdí, AirPods Pro se během několika let mohou změnit ze sluchátek, která pouze poslouchají okolní svět, na zařízení, které se na něj samo dívá a dokáže jej pomocí AI pochopit. A to už je podle mě novinka, kvůli které bude stát za to si na další generaci počkat.