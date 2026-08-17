WhatsApp konečně umožní úpravu výchozích reakcí. Uživatelé si vyberou svá oblíbená emoji

V nejnovější beta verzi WhatsAppu pro iOS se objevily jasné odkazy na velmi žádanou funkci. Vše nasvědčuje tomu, že uživatelé brzy dostanou možnost plně si přizpůsobit standardní sadu rychlých emoji reakcí na přijaté zprávy přesně podle svých vlastních preferencí.
Konec diktátu šesti základních smajlíků
Jak upozornil specializovaný portál WABetaInfo, nejnovější testovací sestavení v rámci platformy TestFlight obsahuje zmínky o zcela novém nastavení výchozích reakcí. V současné podobě aplikace platí, že když uživatel dlouze podrží prst na vybrané zprávě, vyskočí na něj neměnná nabídka šesti základních emoji. Tuto sadu momentálně tvoří palec nahoru, červené srdce, smějící se obličej, překvapený výraz, plačící smajlík a sepjaté ruce. Teprve za touto přednastavenou nabídkou následuje horizontálně posuvná lišta s nedávno použitými symboly a tlačítko pro vyhledání jiné reakce.
Úpravy v nastavení a možná exkluzivita
Podle podrobných zjištění by měla chystaná novinka tento zavedený systém od základů změnit. Uživatelé si budou moci spravovat lištu s reakcemi přímo v hlavním nastavení aplikace, kde půjde nahradit jakékoliv z oněch šesti výchozích emoji naprosto libovolným symbolem z kompletní klávesnice. Změnit přitom půjde jen jeden konkrétní znak, ale klidně i celou šestici. Pokud by se chtěl uživatel kdykoliv později vrátit k původnímu rozložení, k dispozici bude také tlačítko pro okamžité obnovení výchozího stavu. Zajímavým detailem z reportu ovšem je, že tato vítaná možnost personalizace by mohla být v budoucnu exkluzivně vyhrazena pouze pro předplatitele služby WhatsApp Plus.
Kdy se novinky dočkáme v praxi?
V současné chvíli je celá funkce stále ve fázi raného vývoje a není prozatím aktivní ani pro samotné beta testery. Vzhledem k tomu, že se ale naprosto stejné odkazy v kódu našly již dříve i v testovací verzi WhatsAppu pro zařízení se systémem Android, dá se předpokládat, že vývoj míří do finále. Platforma by tak mohla novinku začít uvolňovat prvním testerům v horizontu několika nadcházejících týdnů, než se po důkladném otestování dostane i do ostré aktualizace pro širokou veřejnost.