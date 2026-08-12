iPad Air s OLED displejem se blíží, o jeho výrobu je nebývalý zájem

Čínský výrobce displejů BOE se snaží získat podíl v dodavatelském řetězci Applu pro chystaný iPad Air s OLED panelem. Podle zprávy z jihokorejského serveru The Elec má společnost ambice stát se sekundárním dodavatelem po boku hlavního partnera, kterým je Samsung Display.
Přípravy na novou generaci iPadu Air
Podle citovaných zdrojů buduje čínský výrobce panelů své kapacity pro OLED displeje určené pro iPad Air ve své továrně B12 v Čchung-čchingu. Právě zde se nachází výrobní linka šesté generace. Očekává se, že zcela přepracovaný iPad Air spatří světlo světa v první polovině roku 2027. Hlavní roli v dodávkách těchto panelů si již dříve zajistil jihokorejský Samsung Display, který by měl podle dřívějších zpráv zahájit masovou výrobu koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
Aby se společnost BOE mohla do dodavatelského řetězce zapojit, musí nejprve úspěšně projít přísným schvalovacím procesem Applu. Podle dostupných informací je stále nutné předložit testovací vzorky k podrobnému vyhodnocení. Definitivní verdikt o tom, zda čínská firma získá jakékoliv komerční zakázky, se očekává až blíž ke konci letošního roku. Dokonce i v případě příznivého rozhodnutí se zpočátku počítá jen s velmi skromnými objemy. Výroba by se mohla omezit pouze na jednotky iPadu Air určené výhradně pro čínský trh nebo na repasovaná zařízení, a nezasáhla by tak globální uvedení na trh.
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Ztráta pozic u menších iPhonů
Zdroje z oboru uvádějí, že klíčové rozhodnutí o kvalifikaci BOE padne někdy v průběhu listopadu nebo prosince. Apple totiž obvykle dokončuje schvalování jen jeden až dva měsíce před samotným spuštěním masové produkce. Pokud BOE nesplní náročná kritéria, veškerou počáteční produkci obstará zcela sám Samsung Display.
Stát se dodavatelem pro OLED iPad Air by pro BOE znamenalo velmi významnou expanzi. Ačkoliv má firma bohaté zkušenosti s dodávkami OLED panelů pro iPhony, dlouhodobě se jí nedaří prosadit u produktů s většími obrazovkami. V oblasti tabletů si tuto pozici pevně drží Samsung Display a LG Display. Společnost BOE navíc v poslední době spíše ztratila své dřívější postavení ve stávající OLED nabídce Applu. Její využití na vyhrazených linkách pro Apple údajně kleslo ze zhruba 82 procent v roce 2024 na přibližně 48 procent začátkem letošního roku. Apple se totiž u chystaného OLED iPadu mini rozhodl plně spoléhat na Samsung.