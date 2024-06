Recenze iPad Air (2024): Trochu zvláštní ročník

Na představený nových iPadů se vždy velmi těším a to i z toho důvodu, že se mi pravidelně dostávají do rukou na recenzi. Právě proto mohla ostatně nyní vzniknout i recenze iPad Air 2024 nebo chcete-li iPad Air M2. Nejsem sice pravidelným uživatelem, protože zkrátka a dobře iPad není zřejmě produkt pro mě. Ačkoli na něm prvních několik dní zkouším vše možné i nemožné, po chvíli se používání omezí na konzumaci internetu a hraní her, což mi u produktu za takový peníz přijde trošku málo. Nechci samozřejmě iPad v žádném případě hanit. Mám ve svém okolí celou řadu lidí, kteří potenciál jablečného tabletu využívají oproti mně daleko lépe, já ale zřejmě navždy zůstanu u kombinace iPhonu a MacBooku. A ke koupi iPadu mě nepřesvědčil ani iPad Air, i když je to stylový a výkonný nástroj, který vás, pokud na něj naleznete využití, bude pěkně dlouho bavit.

Pokud nějakou dobu sledujete dění okolo jablečných tabletů, je vám zřejmě jasné, že letošní iPad Air bude pouze drobnou evolucí, kdy největší změnou bude nejspíše implementace výkonnějšího čipu. A je tomu skutečně tak. Pokud si odmyslíme začlenění do segmentu „Air“ 13palcovou variantu, žádné změny po stránce designu či funkčnosti nečekejte. Máte-li v úmyslu, podobně jako já, konzumovat obsah na internetu, sjíždět sociální sítě a zahrát si sem tam nějakou nenáročnou hru, klidně bych sáhl po starším kousku. Pokud ale myslíte dopředu, upravujete fotky, berete iPad jako pracovní nástroj či s již koupeným ovladačem přemýšlíte nad nějakou AAA hrou, není iPad Air s M2 špatnou volbou. Pojďme jej rozebrat o něco podrobněji.

Obsah balení

Samozřejmě se první vrhneme na samotnou krabičku. Tabletová novinka dorazí ve velmi tenké krabici, která na přední straně, jako vždy, odhaluje přední stranu iPadu s důrazem na bezrámečkový design. Tenké provedení balení indikuje jediné. Nenajdete zde nabíjecí adaptér, s čímž už v podstatě dnes nikdo nepočítá. Kromě iPadu Air v krabici naleznete nějaké povídaní a metrový pletený nabíjecí USB-C kabel.

Výkon

Jak je již jasné, Apple do nové generace iPadu Air vložil čip Apple M2. Ano, nejedná se již o nejvýkonnější čip, nicméně museli byste se hodně snažit, abyste jej skutečně „zatavili“. Jelikož nestříhám videa ani neupravuji fotografie, testování výkonu se u mě omezuje pouze na hraní her. Pokaždé se tedy vrhnu na stahování všemožných her. Odehrál jsem poctivých pár hodin Call of Duty: Mobile, Genshin Impact, Resident Evil 4, Resident Evil Village či remasterované verze GTA: San Andreas a Vice City. Při žádném titulu neměl tento iPad sebemenší potíže, byť u takového Resident Evil: Village bude ve velkém záležet, jak si nastavíte detaily.

Apple rovněž pár dní po představení iPadu Air s M2 přiznal, že tyto čipy mají devítijádrovou GPU. Apple dosud nabízel tyto čipy pouze ve verzích s 8 a 10 jádry GPU. Lze si tedy myslet, že jde o nedokonale vyrobené verze čipu s 10 jádry. Těžko říct, jestli tento rozdíl poznáte. Ve finále půjde nejspíše o zanedbatelnou změnu. Čipu pak sekunduje 8 GB RAM. Hraní na iPadu Air je skutečně super, nicméně nelze nedoporučit bezdrátový ovladač pro pohodlnější hraní. 13“ verze iPadu je do rukou skutečně velká, což vás v situacích, kdy potřebujete rychlé ruce, podstatně znevýhodňuje. Resident Evil se bez ovladače hraje skutečně blbě, neboť se vám na displeji při každém dotyku ukáže virtuální ovladač, který celý dojem z hraní kazí. Na druhou stranu jsem bez ovladače, byť za občasného nadávání, téměř dohrál remasterované GTA: Vice City. Níže můžete vidět, jak hry na na jablečném tabletu vypadají.

Displej

Okolo displeje iPadu Air nejsou žádné významné novinky, pokud si tedy odmyslíme již zmíněnou novotu v podobě nové a větší úhlopříčky. Pokud mám začít pozitivy, jde o naprosto dostačující Multi‑Touch displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením 2732 × 2048 při jemnosti 264 ppi, který je čitelný i na přímém slunci a má velmi slušné podání barev. Je třeba říct, že 13palcová verze má jas 600 nitů, kdežto menší verze má o 100 nitů méně. Displej jako takový vás pravděpodobně již nenadchne, ale nedovedu si představit, že by na vás nějakým způsobem působil nepříjemně. Jasně, podání černé není nejlepší, s čímž ale musíte vzhledem k použité technologii počítat. Oleofobní vrstva rovněž nedoznala žádných změn. Displej tedy bude zapatlaný téměř okamžitě a pokud jste na čistotu pes, budete jej čistit prakticky neustále.

Ohledně displeje iPadu Air si dovolím (opět) otevřít otázku, která rozčiluje jablíčkáře již několik let, a sice: „Neměl by zde být již panel s vyšší obnovovací frekvencí?“ Nejsem v žádném případě v tomto směru rozmazlený. Sám dlouhé roky používám iPhone XR. Nicméně jde o stroj, který v 13palcové variantě stojí v základu 25 tisíc korun. Rozhodně by si tedy lepší displej zasloužil. Na(ne)štěstí jsem měl během testování iPadu Air možnost si chvílí „hrát“ s iPadem Pro s M4. Je vám asi jasné, že displej je v tomto případě úplně jiná písnička. Podání barev je až neuvěřitelné a všemu tomu vévodí plynulý chod. Když jsem se tedy poté vrátil k iPadu Air, působil pohyb najednou hrozně sekaně. A to ke všemu za situace, kdy jej používám v leže a mám jej k očím poměrně blízko. Je mi jasné, že většina z vás se mnou bude ohledně nasazení 120 Hz displeje souhlasit. Jde ovšem o politiku, kterou Apple razí již dlouhé roky, a tato „displejová“ výsada patří pouze „Pro“ modelům. I když konkurence v této cenové kategorii (i v daleko nižší) displeje s vyšší frekvenci nabízí, musíme se coby jablíčkáři v tomto ohledu bohužel smířit. Vsadil bych si, že u základních modelů se displeje s vyšší obnovovací frekvencí dočkáme prvně u iPhonů. Snad to bude brzy a snad se záhy dočkají také iPady.

Zvuk

Krátce také ke zvuku. Nachází se zde dva reproduktory po obou stranách, přičemž přítomny jsou celkem 4 průduchy. Jakmile držíte reproduktor na šířku, pravděpodobně si dva průduchy ucpete rukama. Nicméně to až tak nevadí a o stereo tak nepřijdete ani za této situace. Hudební projev iPadu Air hodnotím pozitivně. Chvílemi jsem se i divil, jak tablet, jehož tloušťka je pouhých 6,1 mm vlastně dokáže hrát. Zvuk je poměrně dynamický a dostatečně hlasitý. Kolikrát, když jsem poslouchal hudbu, jsem ani nesáhl po bezdrátovém reproduktoru a nechal jen hrát iPad. Zvukový projev iPadu je tedy za mě velmi příjemným překvapením.

Design a konstrukce

Ani v tomto případě nedošlo k žádnému velkému překvapení a iPad Air, dle všech očekávání, kopíruje design již dřívějších modelů. Máme tedy zde bezrámečkový design, kdy Touch ID je ukryto v horním tlačítku. Již jsem recenzoval několik iPadů v tomto designu a vždy jsem si u tohoto tlačítka stěžoval na nepříjemné a hlasité viklání. Tlačítko se viklá i nyní, ovšem je třeba mu značně pomoct a vikláni v tomto případě není vůbec slyšitelné. Čili buď se Apple po stránce konstrukce polepšil, nebo jsem měl posledně pouze smůlu.

Nový iPad Air dorazil ve čtyřech barevných variantách, a sice v modré, vesmírně šedé, fialové a hvězdně bílé. Dorazila mi modrá varianta, která vám zřejmě připomene „modrou“ variantu iPhonu 13 Pro. Barva je to hezká a hravá, ovšem vždy raději budu vyhledávat Space Grey. Rozměry mnou testované varianty jsou 214,9 x 280,6 x 6,1 mm. Hmotnost činí ve Wi-Fi verzi 617 gramů. Cellular verze je o gram těžší. Co se rozložení ovládacích prvků týče, již kromě zmíněného hlavního tlačítka zde rovněž nalezete tlačítka hlasitosti a pochopitelně magnetický konektor a Smart Connector. Počítat rovněž můžete s USB-C nabíjecím konektorem. iPad Air působí na pohled i dotek velmi hezky. Na druhou stranu je třeba uznat, že by rámečky okolo displeje mohly být o poznání užší. K zadnímu vyhotovení výtku nemám. Jde o klasické kovové provedení, které prostě iPadu sluší a slušet ještě dlouho bude. Applu se sázka na jistotu zkrátka a dobře vyplácí a iPad se vám prostě líbit bude.

Touch ID

Asi nikdo nečekal, že se u nového iPadu Air objeví něco jiného nežli Touch ID. Stejně jako již pár let jej opět nalezneme v horním tlačítku. Touch ID se používá pohodlně. Je rychlé a relativně přesné. Je třeba se mít na pozoru, zda nemáte mastný nebo mokrý prst. Pokud budete chtít Touch ID o něco zpřesnit, můžete, stejně jako dříve, nascanovat svůj prst až 5x. Otazník visí nad skutečností, zda se i v této řadě někdy dočkáme Face ID. Pokud se pozorněji podíváme na čísla, dle Applu je možnost „prolomení“ Touch ID 1: 50000. U Face ID je to 1:1000000. Řečí čísel je tedy Face ID 20x bezpečnější. Jistě, vzrostla by o něco málo cena. Nicméně už nyní iPad Air nepatří k nejlevnějším a za mě by zde již Face ID mohlo být. Přeci jen jde o technologii, kterou Apple odhalil v roce 2017 spolu s iPhonem X. Není tedy již čas?

Fotoaparát

Jak vždy říkám, iPad nebudete s nejvyšší pravděpodobností používat jakožto svůj primární foťák. Je ale fajn, že zde je. Podíváme-li se na technické údaje, můžeme zde na zadní straně počítat s 12MP širokoúhlý fotoaparátem, clonou ƒ/1,8, 5× digitálním zoomem, pětičlenným objektivem, automatickou zaostřovací technologií Focus Pixels, panoramatem (až 63 megapixelů), Smart HDR 4, automatickou stabilizací obrazu apod. Nový iPad Air nefotí špatně. Netroufám si říct, zda je zde od poslední verze nějaký posun. Nicméně fotky nevypadají vůbec zle. A čert vezmi skutečnost, že se s iPadem, vzhledem k rozměrům, opravdu dobře nefotí. Za denního světla jsou fotky povedené, ovšem s iPhonem je nesrovnávejte.

Co se přední kamery týče, naleznete zde 12MP ultraširokoúhlá přední kamera na šířku s clonou ƒ/2 a Smart HDR 4. Kamera se nově u iPadu Air nachází na boku, takže se bezvadně hodí pro FaceTime hovory či jiné konference. Dáte iPad na bok a díky širokoúhlé kameře a korekci objektivu vás kamera vždy najde, i když se u stolu budete pohybovat. Na selfiečka zapomeňte, ale pro účely již zmíněných konferencí je přední kamera zcela dostačující. O změně umístění přední kamery se již nějaký ten pátek vykládalo, čili se nejedná o žádné velké překvapení. Dobrou zprávou je, že si kamery při používání vůbec nevšimnete. Máte-li tedy obavy, že iPad při používání na výšku bude působit nepřirozeně, obáváte se zcela zbytečně.

Baterie

Apple k sekci baterie tvrdí, že iPad na jeden zátah zvládne až 10 hodin sledování videa nebo prohlížení internetu. Výdrž baterie se posuzuje poměrně složitě, neboť bude ve velkém záležet, kterak budete iPad používat. Pokud jsem občas prohlížel dennodenně internet, vydržel iPad i 4 dny bez nabíjení. Při běžném používání je dle mého iPad Air skutečně „držák“. Pokud budete hrát, vyždímáte baterii za odpoledne. Rovnou mohu doporučit pořídit si k iPadu Air slušnou nabíječku. Pomalou 5W nabíječkou jej budete iPad „krmit“ celou věčnost. Jestliže vlastníte MacBook, je tento problém vyřešen.

Resumé

Novinka v podobě iPadu Air s čipem M2 se mi hodnotí poměrně složitě a vlastně nevím, komu bych jej doporučil. Jak již jsem několikrát řekl, nejsem cílovou skupinou iPadu. Jde opravdu o krásný a výkonný nástroj, který má košaté využití. Užijete si s ním spoustu zábavy a uděláte s ním spoustu práce. Otazník visí nad tím, zda byste danou práci nemohli udělat efektivněji na něčem jiném. Ano, napíšete seminární práci či jiný text i na iPadu. Ale musíte si pořídit klávesnici. Proč tedy takovou práci neudělat hned na MacBooku?

iPad Air s M2 v 13“ variantě stojí v základu, čili ve 128 GB paměťové variantě, celých 23990 korun, což je dle mého trochu úlet. V 256 GB variantě, což je ostatně základní paměťová varianta MacBooků Air, stojí iPad Air 26990 korun. Stojí za zmínku, že MacBook Air v základu (256 GB) je pouze o 3 tisíce korun dražší. Pokud koupíte k iPadu Air nějakou lepší klávesnici, vyjde to v podstatě „šulnul“. Když si pak postavíte mezi sebe iPadOS a macOS, vyjde investice do MacBooku o dost rozumněji. Být iPad Air s M2 o 5 tisíc levnější, zřejmě bych s ním neměl problém. Zároveň zůstává trochu rozum stát nad zařazením čipu M2. Předchozí verze iPadu Air (2022) dostala do vínku M1. Applu by ruka neupadla, kdyby, i s ohledem na uplynutí dvou let, zařadil čip M3. Mezi iPady Pro je rovněž rozdíl dvou generací čipu. Jak tedy říkám, počínání Applu úplně nerozumím.

