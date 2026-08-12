Apple řeší nepříjemný problém. Prodeje iPad výrazně klesají

Přestože Apple zůstává jasnou jedničkou na trhu tabletů, nejnovější data ukazují, že ani jemu se nevyhnulo ochlazení poptávky. Podle analytické společnosti Omdia dodal Apple ve druhém čtvrtletí letošního roku 13,5 milionu iPadů, což představuje meziroční pokles zhruba o 8 %.
Pokles ale není problémem pouze Applu. Celý trh s tablety zaznamenal výrazné zpomalení. Celosvětové dodávky se meziročně propadly téměř o 10 % na 35,5 milionu zařízení, přičemž analytici upozorňují, že letos poprvé po několika letech nepřišlo ani tradiční oživení ve druhém čtvrtletí spojené s nákupy před začátkem školního roku.
Přes pokles si Apple udržel velmi pohodlnou první příčku. Jeho podíl na trhu činil 37,8 %, což je více než dvojnásobek oproti druhému Samsungu s 16,3 %. Za nimi následovaly Lenovo (11,1 %), Xiaomi (8 %) a Huawei (7,7 %). Z první pětice se přitom podařilo růst pouze Lenovu, které meziročně zvýšilo dodávky o více než 27 %.
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Analytici vidí za poklesem hned několik důvodů. Trh se po silném růstu v předchozích letech postupně nasytil, poptávku navíc brzdí omezené dodávky některých komponent a výrobci stále častěji přesouvají výrobní kapacity k výnosnějším produktům, zejména hardwaru určenému pro umělou inteligenci.
Ani přes současné zpomalení ale Omdia nepředpokládá, že by tablety čekal výraznější ústup ze scény. Stále jsou oblíbené ve školství, firmách i domácnostech a u mnoha uživatelů už dokázaly nahradit klasické notebooky pro běžnou práci. Výrobci se však podle analytiků budou v následujících měsících soustředit především na prémiové modely, kde jsou marže výrazně vyšší.