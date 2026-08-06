WhatsApp chystá šikovnou novinku pro Mac. Aktualizace si nově nastavíte podle sebe

Pokud používáte WhatsApp na Macu, pravděpodobně již brzy získáte větší kontrolu nad tím, jak často se aplikace aktualizuje. Nejnovější beta verze totiž přináší možnost vybrat si vlastní režim aktualizací, díky kterému si tak budou moci uživatelé sami zvolit, zda chtějí dostávat nové verze co nejrychleji, nebo dají přednost stabilnějším vydáním.
Nová nabídka s názvem Keep up to date, která se objevila v beta verzi aplikace, obsahuje dvě možnosti. První, Latest version, stahuje nové aktualizace průběžně, takže uživatelé získají opravy chyb i nové funkce ihned po jejich vydání. Druhá varianta, Stable weekly version, instaluje aktualizace pouze jednou týdně, což by mělo zajistit vyšší stabilitu aplikace. Samozřejmě zůstává zachována i možnost ručně zkontrolovat dostupnost nové verze.
Konec testů přes TestFlight
Změna přichází krátce poté, co WhatsApp ukončil beta testování přes TestFlight. Zájemci o testování nových funkcí si nyní musí beta verze stahovat přímo z oficiálních stránek WhatsApp. Nový systém aktualizací jim má celý proces výrazně usnadnit.
Podle informací serveru WABetaInfo se pak novinka zatím objevuje jen u části testerů používajících beta verzi 26.30.10.20. Meta ji tedy uvolňuje postupně a zatím neprozradila, kdy se dostane ke všem uživatelům ani zda zamíří i do finální verze aplikace.
Na první pohled jde možná o drobnost, ve skutečnosti ale může být velmi praktická. Zatímco někteří uživatelé chtějí mít nové funkce okamžitě, jiní dávají přednost tomu, aby byly nejprve důkladně otestované. Nové nastavení jim konečně umožní si vybrat, která cesta jim vyhovuje víc. Říkám si však, nakolik bude tato funkce vlastně uživateli oceněna. Protože pokud používáte stejně jako já vícero komunikátorů vedle sebe, pravděpodobně dáváte přednost spíše univerzálním komunikačním klientům typu Beeper, které vám všechny chaty zobrazí pohodlně na jednom místě. Nicméně lidé, kteří využívají jen WhatsApp, budou nejspíš novinkou potěšeni.