Německo zvažuje zákaz chytrých brýlí kvůli ochraně soukromí, následovat může celá EU

Chytré brýle od Mety patří mezi nejzajímavější technologické novinky posledních let. Právě jejich největší výhoda se však může stát i jejich největším problémem. V Německu totiž sílí hlasy požadující zákaz jejich prodeje i používání a podobnou debatu začínají vést i další evropské státy. Důvodem jsou obavy z narušování soukromí milionů lidí.
Zatímco Meta své chytré brýle prezentuje jako budoucnost nositelné elektroniky, evropští regulátoři v nich vidí potenciální bezpečnostní i právní problém. Především možnost nenápadného pořizování fotografií a videí bez vědomí okolí vyvolává stále větší obavy.
Nejde jen o Německo. Řeší to celá Evropa
Nejaktivnější je v současnosti německý komisař pro ochranu osobních údajů v Hamburku Thomas Fuchs, jehož úřad chytré brýle Meta detailně prověřuje už od loňského roku. Podle něj se zařízení svou nenápadností velmi blíží skrytým kamerám a lidé kolem uživatele často vůbec netuší, že mohou být natáčeni nebo fotografováni. Vyšetřování se zaměřuje nejen na samotné pořizování záznamů, ale také na to, jak Meta s nasbíranými daty pracuje a zda mohou být využívána pro trénování umělé inteligence.
Do celé věci se zapojil také Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB), který připravuje vlastní stanovisko. Právě jeho závěry mohou výrazně ovlivnit budoucnost podobných zařízení napříč Evropskou unií.
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Největší problém? Ostatní lidé často netuší, že jsou natáčeni
Klasický smartphone je při fotografování nebo natáčení poměrně dobře viditelný. U chytrých brýlí je ale situace odlišná. Kamera je integrována přímo v obroučkách a jediným upozorněním na probíhající záznam je malá LED dioda. Regulátoři upozorňují, že ta může být v běžném provozu snadno přehlédnuta.
Právě proto se objevují názory, že současná podoba zařízení nemusí splňovat evropské požadavky na ochranu soukromí. Obavy se týkají zejména veřejných prostor, škol, nemocnic, restaurací nebo sportovišť, kde mohou být lidé zaznamenáváni bez svého vědomí.
Řeší se i využití dat pro umělou inteligenci
Vedle samotného natáčení se regulátoři zajímají také o to, jaká data Meta z brýlí získává a zda mohou být využívána k dalšímu vývoji systémů umělé inteligence. Kontroluje se způsob ukládání dat, jejich přenos i možnosti jejich dalšího zpracování.
Meta už dříve uvedla, že zavedla nová bezpečnostní opatření. Pokud například dojde k zakrytí nebo poškození indikační LED diody, zařízení má automaticky znemožnit pořizování záznamu. Přesto podle evropských úřadů zůstává řada otázek nezodpovězených.
Je důležité zdůraznit, že žádný zákaz zatím neplatí. Německé úřady zařízení stále prověřují a finální zpráva se očekává v průběhu letošního roku. Teprve na jejím základě mohou následovat případná doporučení nebo právní kroky. Ve hře jsou různé scénáře – od požadavků na úpravu funkcí přes zpřísnění pravidel až po omezení prodeje nebo používání na některých trzích. Pokud by Německo skutečně přistoupilo k razantnějším opatřením, je pravděpodobné, že by podobnou cestu začaly zvažovat i další členské státy Evropské unie.
Budoucnost chytrých brýlí může rozhodnout právě Evropa
Meta patří mezi společnosti, které na chytré brýle dlouhodobě sází. Firma věří, že právě tento typ zařízení jednou částečně nahradí dnešní smartphony. Evropa ale opakovaně ukazuje, že ochranu soukromí považuje za jednu z nejvyšších priorit. Pokud regulátoři dospějí k závěru, že současná podoba zařízení není v souladu s evropskými pravidly, může to významně ovlivnit celý trh s chytrými brýlemi – nejen pro Metu, ale i pro Apple, Google, Samsung a další výrobce, kteří na podobných produktech pracují.
Zatím tedy nejde o hotovou věc, ale o velmi vážné varování. A pokud se potvrdí obavy evropských regulátorů, může právě Evropa určit pravidla, podle kterých budou chytré brýle fungovat po celém světě.