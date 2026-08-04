Za tyto prohřešky vám WhatsApp může smazat účet. Některé vás možná překvapí

Na internetu v posledních týdnech přibývá příspěvků uživatelů, kteří tvrdí, že jim WhatsApp bez varování zablokoval nebo úplně smazal účet. Někteří se k němu nedostali několik hodin, jiní o něj přišli natrvalo. Ve většině případů přitom nejde o technickou chybu, ale o důsledek porušení pravidel služby, byť někdy i nevědomého. Stačí opakovaně porušovat pravidla služby nebo používat neoficiální aplikace.
Jedním z nejčastějších důvodů bývá rozesílání spamu. Pokud posíláte velké množství stejných zpráv neznámým lidem nebo vás příliš mnoho uživatelů nahlásí, může WhatsApp váš účet nejprve dočasně omezit a v krajním případě i zablokovat. Stejně přísně postupuje také proti podvodům, vydávání se za jinou osobu nebo šíření škodlivých odkazů.
Velké riziko představují také upravené verze aplikace, jako jsou například GB WhatsApp nebo WhatsApp Plus. Ty sice nabízejí funkce navíc, Meta je ale považuje za porušení podmínek používání. Pokud je systém odhalí, můžete o svůj účet přijít.
Vadí sex, terorismus a další zakázané věci
Důvodem k zásahu mohou být i nevhodné příspěvky. WhatsApp zakazuje sdílení obsahu souvisejícího se sexuálním zneužíváním dětí, podporou terorismu, organizovanou trestnou činností nebo jinými závažnými formami nelegálního obsahu. V takových případech může Meta účet okamžitě odstranit a v některých situacích spolupracuje také s úřady.
Zapomenout byste neměli ani na dlouhodobou neaktivitu. Pokud se ke svému účtu nepřipojíte po velmi dlouhou dobu, WhatsApp jej považuje za neaktivní a může jej automaticky odstranit. V současnosti Meta uvádí, že běžně maže účty po 365 dnech nečinnosti, pokud se zařízení po tuto dobu nepřipojí k internetu a službě WhatsApp.
Ve většině případů se přitom problémům dá snadno předejít. Stačí používat pouze oficiální aplikaci, neposílat nevyžádané zprávy, dodržovat pravidla komunity a čas od času se do svého účtu přihlásit. I když WhatsApp působí jako běžný komunikátor, jeho pravidla jsou poměrně přísná a Meta je v posledních letech vymáhá stále důsledněji.