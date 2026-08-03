Neotálejte s nákupem. MacBook Air M5 bude brzy nedostatkovým zbožím

Obrovský rozmach výstavby datových center pro umělou inteligenci po celých Spojených státech způsobil naprostý chaos v celém odvětví spotřební elektroniky. Masivní nákupy špičkových pamětí HBM2 DRAM ze strany technologických gigantů zcela narušily dodavatelské řetězce, kvůli čemuž je nyní neuvěřitelně obtížné sehnat paměti a úložiště pro běžné spotřebitele. Ceny SSD disků a operačních pamětí DDR5 od začátku roku raketově rostou, což nakonec donutilo i společnost Apple na konci června upravit své ceníky směrem vzhůru. Modely plošně podražily a navzdory tomuto zdražení má firma obrovské problémy s udržením MacBooků Air skladem.
Skokové zdražení a historicky nejhorší dostupnost
V červnu Apple upravil cenu základního MacBooku Air z původních 1099 dolarů na 1299 dolarů. Stalo se tak přitom poté, co už v březnu při premiéře modelu s čipem M5 došlo k mírnému navýšení z 999 na 1099 dolarů. Je sice pravda, že společnost zároveň zvýšila základní kapacitu úložiště z 256 GB na 512 GB, takže pro zájemce o větší disk šlo vlastně o adekvátní krok, situaci na trhu to ale nijak neuklidnilo. I přes vyšší ceny, které měly pokrýt rostoucí náklady na komponenty, Apple stále bojuje s tím, aby udržel relativně nový M5 MacBook Air v prodeji bez obřích prodlev.
Jak upozornil Mark Gurman, pokud se dnes pokusíte objednat MacBook Air přímo od Applu, nedočkáte se ho dříve než na samém konci měsíce (v době psaní článku Apple deklaruje dodání MacBooku Air mezi 25. srpnem a 1. zářím). Zdroje z maloobchodního prodeje dokonce popisují současnou dostupnost MacBooku Air jako tu vůbec nejhorší, jakou kdy zažili. V nedávných propagačních materiálech ke speciální studentské akci Back to School společnost navíc výslovně zdůraznila, že dostupnost MacBooku Air je velmi omezená, což u produktů v polovině jejich životního cyklu rozhodně nebývá zvykem.
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Příchod čipu M6 a nejistá budoucnost
Podle Gurmanových zdrojů je tento fatální nedostatek zásob způsoben nejen probíhající paměťovou krizí, ale je také přiživován samotnou prodejní strategií Applu. Společnost totiž v současnosti upřednostňuje prodeje základního 14palcového MacBooku Pro s čipem M5, aby uvolnila sklady před očekávaným podzimním představením zcela nové generace s procesory M6. Nový MacBook Air s tímto čipem se tak logicky očekává až o něco později. Apple se navíc snaží krizi zmírnit tím, že se připravuje na odebírání pamětí od čínských dodavatelů, a to minimálně pro zařízení prodávaná na tamním trhu.
Celkově vzato se ukazuje, že příštích několik let bude pro Apple znamenat nesmírně náročné období plné kompromisů. Společnost již dříve varovala, že omezení dodávek výrazně ovlivní prodeje v nadcházejícím čtvrtletí, a navíc nevyloučila možnost dalších budoucích zdražování. Je tedy velmi pravděpodobné, že se dočkáme dalších cenových úprav u celého portfolia Maců, které by měly pomoci vyvážit poptávku s velmi omezenou nabídkou. Zájemci o nový stroj, kteří narazí na skladové zásoby u prodejců třetích stran (často ještě za původní či akční ceny), by tak s nákupem rozhodně neměli příliš dlouho otálet.