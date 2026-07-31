Apple zpoplatní AI. Za nejvýkonnější funkce Siri si možná připlatíme

Apple zřejmě našel způsob, jak začít vydělávat na umělé inteligenci. Během konferenčního hovoru k finančním výsledkům totiž Tim Cook vůbec poprvé připustil, že společnost zvažuje nové placené tarify iCloud+, které nabídnou vyšší limity pro využívání Apple Intelligence. Pokud tedy patříte mezi náročnější uživatele AI, je možné, že si za její intenzivnější využívání budete muset v budoucnu připlatit.
Cook zdůraznil, že Apple Intelligence zůstane v základní podobě zdarma, stejně jako dnes. Zároveň ale připustil, že část uživatelů bude chtít AI využívat výrazně intenzivněji. Právě pro ně chce Apple připravit nové možnosti v rámci iCloud+, které nabídnou vyšší denní limity nebo rozšířený přístup k výpočetně náročným AI funkcím.
Nejde přitom o úplně překvapivý krok. Už dnes totiž iCloud+ přináší předplatitelům některé výhody související s Apple Intelligence, například vyšší limity pro vybrané AI funkce. Nové tarify by ale měly posunout tento model ještě dál a nabídnout speciální úroveň předplatného určenou přímo pro náročné uživatele umělé inteligence.
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Apple se tím zároveň přiblíží konkurenci. OpenAI nabízí placené tarify ChatGPT Plus a Pro, Google má předplatné AI Pro a AI Ultra a podobnou cestou se vydává i Microsoft se svým Copilotem. Dosud však Apple všechny funkce Apple Intelligence nabízel bez příplatku, což by se mohlo už letos změnit.
Je však důležité dodat, že se nepočítá s tím, že by Apple zpoplatnil samotnou Apple Intelligence. Placené mají být pouze vyšší limity pro ty, kteří budou AI využívat opravdu intenzivně. Pro běžné uživatele iPhonů, iPadů nebo Maců by tak měly základní funkce zůstat i nadále zdarma. Pokud se ale Siri skutečně promění v plnohodnotného AI asistenta, jak Apple slibuje s iOS 27, lze očekávat, že zájem o výkonnější placené tarify bude výrazně vyšší než dnes. S trochou nadsázky se mi však chce říci, že nás v Evropě může vlastně tato zpráva nechat naprosto chladnými vzhledem k tomu, že můžeme jen hádat, kdy se sem Siri AI dostane a zda vůbec.