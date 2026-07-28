Z vesmíru přímo do iPhonu. Amazon vypustí tisíce satelitů, které posunou Apple funkce na novou úroveň

Společnost Amazon podala u amerických regulačních úřadů žádost o schválení ambiciózního projektu, v rámci kterého plánuje vyslat na nízkou oběžnou dráhu Země masivní konstelaci až 5 105 satelitů. Tento krok je úzce spojen s probíhající akvizicí společnosti Globalstar, jejíž infrastrukturu a frekvence momentálně využívá Apple pro zajištění satelitních funkcí u svých iPhonů a hodinek Apple Watch Ultra 3. Z chystaného rozšiřování tak budou do budoucna významně těžit právě i uživatelé s jablečnými produkty.
Partnerství s Applem a konec hluchých míst
Apple v současnosti spoléhá na Globalstar při poskytování tísňového SOS volání, satelitních zpráv, sdílení polohy přes službu Najít nebo asistenčních služeb na silnici. Jakmile však Amazon převezme Globalstar pod svá křídla, obě platformy se prolnou. Zástupci Amazonu potvrdili, že s Applem již uzavřeli dohodu o budoucí spolupráci. Chystané satelity sítě Amazon Leo tak budou fungovat bok po boku se systémy Globalstaru a společně budou pohánět budoucí satelitní služby jablečného giganta.
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Zákazníci se díky flotile více než pěti tisíc družic dočkají výrazně lepšího pokrytí, rychlejšího připojení a vyšší datové propustnosti. Systém nabídne plnohodnotné mobilní připojení v oblastech, kam nedosáhne signál z běžných pozemních vysílačů. Uživatelům tak v odlehlých oblastech umožní nejen nouzové odesílání zpráv, ale i hlasové hovory či přenos dat. Pro připojení přitom nebude potřeba žádné speciální vybavení, postačí běžný kompatibilní telefon vybavený příslušným satelitním čipem.
Pokrytí celé planety a start v roce 2028
Nová konstelace bude strategicky rozdělena do pěti orbitálních vrstev, aby dokázala bez problému obsloužit různé části planety. Tři z nich se zaměří primárně na hustě obydlené oblasti s největším provozem, zatímco zbylé dvě vrstvy rozšíří dostupnost služeb směrem k polárním kruhům.
Než se však tato vize stane realitou, nějaký čas to ještě potrvá. Samotná fúze Amazonu a Globalstaru by měla po zisku všech potřebných regulačních povolení finálně proběhnout v roce 2027. Start vynášení prvních satelitů na oběžnou dráhu je pak aktuálně naplánován na rok 2028.