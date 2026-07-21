Obchody s elektronickými knihami čelí krizi. Apple Books i Amazon zaplavují falešné tituly vygenerované umělou inteligencí

Umělá inteligence dokáže být skvělým pomocníkem, ale v nesprávných rukou se rychle mění v nástroj pro podvody. Digitální platformy pro prodej knih se v současnosti potýkají s obrovským náporem naprosto bezcenného obsahu, který je plně vygenerován algoritmy. Podvodníci se tímto způsobem snaží parazitovat na skutečných autorech a zmatení čtenáři mnohdy zjistí pravdu až po zaplacení.
Knihy, které napsal algoritmus
Známá technologická novinářka Joanna Stern se nedávno na vlastní kůži přesvědčila, jak absurdně rychlý tento proces je. Jen pár dní po vydání její nové knihy se na platformě Apple Books objevila hned desítka falešných verzí. Nešlo přitom o žádnou náhodu. Algoritmy vytvořily obálky, které vizuálně přesně kopírovaly barevnou paletu skutečné knihy, a samotný text představoval jen laciné shrnutí původního díla rozdělené do podobných kapitol. Podvodníci si za tyto digitální zmetky neváhali účtovat klidně i dvacet dolarů ve snaze oklamat čtenáře, kteří hledali originál.
Ačkoliv se po nahlášení podařilo Applu tyto konkrétní kopie smazat, prakticky okamžitě je nahradily další. Situace je o to alarmující, že se netýká jen neznámých titulů. S velmi podobnými problémy bojují i další autoři světových bestsellerů, jejichž jména algoritmy zneužívají. Logicky se tak nabízí otázka, jak mohou mít menší a nezávislí vydavatelé vůbec nějakou jistotu, že Apple nebo další giganti jejich duševní vlastnictví v digitálním obchodě dostatečně ochrání.
Falešné životopisy na běžícím pásu
Problém se pochopitelně netýká jen jablečného ekosystému. Na Amazonu narazila další novinářka Kashmir Hill na svůj vlastní životopis, který byl od začátku do konce naprostou fikcí a obsahoval zcela nesmyslné údaje. Publikoval jej fiktivní autor s ukradenou profilovou fotografií z fotobanky, který podle dostupných údajů stihl za jediný týden vydat hned deset podobných publikací. Tvůrci tohoto obsahu se v zákulisí ani netají tím, že jim vygenerování kompletní knihy přes populární chatovací modely zabere pouhých pár hodin práce.
Situaci na Amazonu navíc extrémně zhoršuje služba tisku na vyžádání. Podvodníci tak mohou nabízet dokonce i fyzické brožované verze těchto falešných knih, aniž by museli předem investovat jediný cent do jejich tisku či skladování.
Vzhledem k tomu, že se digitálním prostorem aktuálně šíří desítky tisíc podobných pochybných titulů, čeká celý technologický i knižní trh nelehký boj. Z pozice běžného uživatele a čtenáře se tak v tuto chvíli stává naprostou nutností maximální obezřetnost. Před nákupem jakékoliv knihy se dnes doporučuje detailně projít uživatelské recenze, ověřit si skutečnou identitu autora a především využívat bezplatné ukázky, které nekvalitní a strojový text většinou spolehlivě odhalí hned na prvních několika stránkách.