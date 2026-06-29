Velký skandál v Apple Books. Podvodníci ho zaplavili něčím, co vás může drsně napálit

Apple se znovu dostává pod palbu kritiky kvůli umělé inteligenci. Tentokrát ale nejde o Apple Intelligence ani Siri. Známá novinářka Joanna Stern z deníku The Wall Street Journal upozornila na to, že se v obchodě Apple Books začaly ve velkém objevovat AI vytvořené kopie její nové knihy. Apple je sice po upozornění odstranil, problém se však podle ní velmi rychle vrátil.
Falešné knihy zaplavily Apple Books
Joanna Stern vydala před několika týdny knihu I Am Not a Robot: My Year Using AI to Do (Almost) Everything, která se věnuje právě umělé inteligenci. Krátce po jejím vydání ale v Apple Books narazila na více než deset falešných publikací vytvořených pomocí AI. Ty používaly velmi podobné obálky, názvy i popisy, přičemž některé byly vydané dokonce pod lehce pozměněnou verzí jejího jména, aby na první pohled působily důvěryhodně.
Novinářka Apple kontaktovala a společnost všechny nahlášené tituly odstranila. Jenže tím problém neskončil. Po několika týdnech se totiž v obchodě objevily další podobné kopie, takže celá situace podle Stern připomíná nekonečnou hru na „sestřelování krtků“, kdy po odstranění jedné falešné knihy okamžitě vznikne několik dalších.
Apple pravidla má, jejich vymáhání ale pokulhává
Apple v reakci uvedl, že má pro obsah vytvořený umělou inteligencí jasná pravidla. Autoři musí používání AI přiznat a platforma zároveň zakazuje obsah, který zákazníky klame nebo porušuje autorská práva. Firma také tvrdí, že aktivně prověřuje vydavatele, kteří ve velkém nahrávají podezřelé knihy nebo zneužívají cizí duševní vlastnictví.
Celá kauza ale ukazuje, že samotná pravidla nestačí. Generativní AI dnes dokáže během několika minut vytvořit knihu s podobným názvem, obálkou i obsahem, kterou je následně velmi snadné nabídnout v digitálním obchodě. Pokud kontrolní mechanismy nezachytí problém včas, mohou si nic netušící čtenáři koupit místo originálu jen nekvalitní AI shrnutí vydávané za skutečnou publikaci.
Nejde navíc o problém, který by se týkal pouze Applu. S podobnou vlnou falešných knih se v minulosti potýkal také Amazon, kterému se však podle Joanny Stern podařilo situaci v posledních měsících výrazně zlepšit. Apple Books tak nyní stojí před stejnou výzvou – zajistit, aby zákazníci měli jistotu, že když si kupují bestseller známého autora, skutečně dostanou originál, a ne jeho AI napodobeninu. Osobně si však myslím, že to budou mít prodejci do budoucna opravdu složité, jelikož se AI neustále zlepšuje a rozpoznat to, zda daný text napsala či nikoliv začíná být opravdu oříšek. Sám jsem ostatně nesčetněkrát zkoušel, zda AI rozpozná můj text oproti textu vygenerovaného umělou inteligencí, přičemž mé texty psané mnoho let zpět mnohokrát označila za AI, zatímco texty vygenerované umělou inteligencí byly dle ní autorské.