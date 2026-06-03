Majorana 2 – nový čip od Microsoftu vytvořila umělá inteligence a může změnit svět

Ještě před pár lety zněla představa, že umělá inteligence sama pomůže vytvořit revoluční počítačový čip, jako námět ze sci-fi filmu. Microsoft však nyní ukázal, že budoucnost je mnohem blíž, než jsme si mysleli. Společnost představila nový kvantový čip Majorana 2, který je podle jejích slov až tisíckrát spolehlivější než předchozí generace a vznikl za výrazné pomoci agentní AI platformy Microsoft Discovery. A nejde jen o další technologickou novinku do statistik. Microsoft zároveň oznámil, že díky tomuto průlomu očekává příchod skutečně použitelných kvantových počítačů už v roce 2029. To je výrazně dříve, než se dosud předpokládalo.
Umělá inteligence navrhovala čip budoucnosti
Nejzajímavější na celém oznámení není samotný čip. Skutečný průlom spočívá v tom, jak vznikal. Microsoft využil vlastní platformu Microsoft Discovery, která funguje jako síť specializovaných AI agentů. Ty pomáhaly vědcům analyzovat obrovské množství dat, optimalizovat výrobní procesy, hledat chyby v návrzích a navrhovat nová řešení. Jinými slovy – umělá inteligence už dnes nepomáhá pouze psát texty nebo generovat obrázky. Začíná se podílet na skutečných vědeckých objevech. Právě díky AI se Microsoftu podařilo najít zcela novou kombinaci materiálů, která posunula schopnosti čipu o několik řádů dál. Firma například opustila tradiční hliník používaný konkurencí a přešla na speciální využití olova, které přineslo dramatické zvýšení stability kvantových bitů.
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Kvantové počítače se přibližují realitě
Kvantové počítače jsou považovány za jeden z největších technologických cílů současnosti. Zatímco dnešní superpočítače řeší složité úlohy pomocí miliard klasických tranzistorů, kvantové systémy využívají takzvané qubity, které dokážou zpracovávat obrovské množství kombinací současně. Teoreticky by tak mohly během minut vyřešit problémy, které by dnešním superpočítačům zabraly tisíce let. Mluví se o vývoji nových léků, revoluci v chemii, energetice, logistice nebo materiálovém výzkumu. Problémem byla dosud jejich nestabilita. Qubity jsou extrémně citlivé a velmi snadno ztrácejí uloženou informaci.
Právě zde přichází Majorana 2. Microsoft tvrdí, že nové qubity vydrží stabilní průměrně kolem 20 sekund a některé dokonce více než minutu. To představuje zlepšení o přibližně tisícinásobek oproti předchozí generaci.
Rok 2029 může změnit technologický svět
Pokud se Microsoftu podaří splnit současný plán, mohl by se rok 2029 zapsat do historie podobně jako rok 2007, kdy Apple představil první iPhone. Právě tehdy se smartphony změnily z technologické zajímavosti na zařízení, které dnes používají miliardy lidí. Kvantové počítače by mohly projít podobnou cestou.
Microsoft nyní tvrdí, že díky Majoraně 2 dokázal zkrátit vlastní harmonogram vývoje kvantových systémů na polovinu a komerčně využitelné stroje chce dodat právě do roku 2029.
Začíná nová éra?
Ještě zajímavější než samotný kvantový počítač může být fakt, že se na jeho vývoji významně podílela umělá inteligence. Pokud AI dokáže pomoci vytvořit převratný kvantový čip, co přijde dál? Nové léky? Revoluční baterie? Materiály, které dnes ani neexistují? Microsoft možná právě ukázal první skutečný důkaz toho, že umělá inteligence nebude jen nástrojem pro zrychlení práce, ale stane se partnerem při vědeckých objevech. A právě to může být mnohem větší revoluce než samotný kvantový počítač.