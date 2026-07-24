Nakupování v aplikaci Apple Store projde proměnou. Apple chystá vlastního AI chatbota

Apple v tichosti aktualizoval zásady ochrany osobních údajů pro svou aplikaci Apple Store. Tento krok s předstihem odhalil příchod zcela nové funkce v podobě virtuálního nákupního asistenta. V mobilní aplikaci by tak měl brzy přibýt inteligentní chatbot, který zákazníkům pomůže s výběrem vhodných produktů, zodpoví konkrétní dotazy a celkově usnadní rozhodování před nákupem.
Ochrana soukromí a zapojení třetích stran
Podle aktualizovaných podmínek bude tento nákupní asistent shromažďovat informace o uživatelském účtu, identifikátory zařízení, údaje o operátorovi i samotný obsah konverzace. Pokud to uživatel povolí, využije systém pro ještě lepší přizpůsobení odpovědí také data o poloze. Apple v dokumentu výslovně uvádí, že před sdílením konverzací se svými partnery z textu kompletně odstraní veškeré osobní identifikátory. Zmiňované zapojení externích partnerů poměrně jasně naznačuje, že provoz tohoto asistenta bude alespoň částečně spoléhat na pokročilé jazykové modely od jiných technologických společností.
Přepisy proběhlých konverzací zůstanou přehledně uložené přímo v aplikaci, aby se k nim uživatelé mohl kdykoliv později vrátit, a Apple je zároveň hodlá využívat pro své vlastní interní analýzy. V nastavení účtu navíc přibude nová položka nazvaná Vylepšování chatu, kde bude možné udělit či odvolat souhlas s využitím konverzací k dalším úpravám celého systému.
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Omezená dostupnost a širší AI strategie
Z formulací v nových podmínkách dále vyplývá, že tato novinka nebude od prvního dne dostupná plošně po celém světě. Lze očekávat postupný start, který velmi pravděpodobně odstartuje výhradně v anglicky mluvících regionech, než se funkce postupně rozšíří do dalších jazyků a zemí.
Chystané nasazení nákupního chatbota zapadá do širšího úsilí Applu o integraci umělé inteligence do celého maloobchodního řetězce. Společnost nedávno přidala AI asistenta do své aplikace Sales Coach pro prodejní partnery a na vybraných pobočkách testuje systém Live Notes pro automatický přepis servisních konverzací. Je tedy zřejmé, že chytré algoritmy budou hrát v budoucím prodejním modelu jablečného giganta čím dál významnější roli.