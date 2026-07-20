Apple testuje AI, která bude naslouchat zákazníkům v Apple Store

Apple podle nejnovějších informací testuje ve vybraných Apple Storech novou funkci s názvem Live Notes. Ta využívá umělou inteligenci k nahrávání, přepisu a následnému shrnutí rozhovorů mezi zákazníky a techniky na Genius Baru. Cílem je zjednodušit práci zaměstnancům, kteří se díky tomu mohou více soustředit na řešení problémů než na zapisování poznámek.
Systém funguje poměrně jednoduše. Po souhlasu zákazníka i zaměstnance se celý rozhovor nahraje, umělá inteligence z něj vytvoří přepis i stručné shrnutí a ty se následně uloží do interního systému Applu jako součást servisního záznamu. Samotná zvuková nahrávka se podle dostupných informací neukládá. Zaměstnanci navíc mohou přepis i shrnutí před uložením upravit.
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Zaměstnanci mají obavy
Přestože Apple zdůrazňuje, že jde především o nástroj pro zefektivnění práce, mezi některými zaměstnanci vyvolal Live Notes obavy. Bojí se totiž, že by přepisy jejich komunikace se zákazníky mohly být v budoucnu využívány například při hodnocení pracovního výkonu nebo školení zaměstnanců. Apple je však podle dostupných informací ujistil, že manažeři k přepisům přístup nemají a systém je zatím čistě dobrovolný.
V tuto chvíli není jasné, zda Apple rozšíří Live Notes do všech svých obchodů po světě. Firma zatím novinku testuje jen v omezeném počtu prodejen a teprve podle výsledků pilotního programu rozhodne, zda se z ní stane standardní součást návštěv Genius Baru. Pokud se však systém osvědčí, může v budoucnu výrazně změnit způsob, jakým probíhají servisní návštěvy v Apple Storech.