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Apple testuje AI, která bude naslouchat zákazníkům v Apple Store

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple podle nejnovějších informací testuje ve vybraných Apple Storech novou funkci s názvem Live Notes. Ta využívá umělou inteligenci k nahrávání, přepisu a následnému shrnutí rozhovorů mezi zákazníky a techniky na Genius Baru. Cílem je zjednodušit práci zaměstnancům, kteří se díky tomu mohou více soustředit na řešení problémů než na zapisování poznámek.

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Systém funguje poměrně jednoduše. Po souhlasu zákazníka i zaměstnance se celý rozhovor nahraje, umělá inteligence z něj vytvoří přepis i stručné shrnutí a ty se následně uloží do interního systému Applu jako součást servisního záznamu. Samotná zvuková nahrávka se podle dostupných informací neukládá. Zaměstnanci navíc mohou přepis i shrnutí před uložením upravit.

Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 3 Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 3
Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 2 Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 2
Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 1 Apple Store Barcelano Passeig de Gracia 1
Apple Store London 2026 01 07 v 21.11.30 Apple Store London 2026-01-07 v 21.11.30
Apple Store London 2026 01 07 v 21.11.43 Apple Store London 2026-01-07 v 21.11.43
Apple Store London 2026 01 07 v 21.11.58 Apple Store London 2026-01-07 v 21.11.58
Apple Store London 2026 01 07 v 21.12.19 Apple Store London 2026-01-07 v 21.12.19
Apple Store London 2026 01 07 v 21.12.29 Apple Store London 2026-01-07 v 21.12.29
Apple Store London 2026 01 07 v 21.12.40 Apple Store London 2026-01-07 v 21.12.40
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Zaměstnanci mají obavy

Přestože Apple zdůrazňuje, že jde především o nástroj pro zefektivnění práce, mezi některými zaměstnanci vyvolal Live Notes obavy. Bojí se totiž, že by přepisy jejich komunikace se zákazníky mohly být v budoucnu využívány například při hodnocení pracovního výkonu nebo školení zaměstnanců. Apple je však podle dostupných informací ujistil, že manažeři k přepisům přístup nemají a systém je zatím čistě dobrovolný.

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V tuto chvíli není jasné, zda Apple rozšíří Live Notes do všech svých obchodů po světě. Firma zatím novinku testuje jen v omezeném počtu prodejen a teprve podle výsledků pilotního programu rozhodne, zda se z ní stane standardní součást návštěv Genius Baru. Pokud se však systém osvědčí, může v budoucnu výrazně změnit způsob, jakým probíhají servisní návštěvy v Apple Storech.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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