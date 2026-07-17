Menší Apple Store nebo dětský pokojíček, tak vypadá backstage, kterou chce Kanye West

Na internetu se začal šířit seznam požadavků, které má mít Kanye West připravené v zákulisí svých koncertů. Dokument řipomíná spíše nákupní seznam devítiletého kluka než běžný rider světové hudební hvězdy. Nechybí PlayStation 5, nejnovější Apple zařízení ani obří televize.
PlayStation, Apple a obří televize
Na uniklém seznamu se objevují hned čtyři USB-C nabíjecí kabely pro iPhone, výkonná 140W nabíječka od Apple, Apple TV nebo iPad Pro s 11palcovým displejem. Vedle toho nechybí ani 115″ televize, krátkoohniskový projektor a dokonce malá tiskárna.
Největší pozornost ale budí herní výbava. Kanye údajně požaduje zcela novou konzoli PlayStation 5 se dvěma ovladači a k ní také nové kopie her The Last of Us a NBA 2K25. V dokumentu je dokonce výslovně uvedeno, že všechny produkty musí být nové a nerozbalené.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Na sociálních sítích si z uniklého seznamu okamžitě začali dělat legraci. Mnozí fanoušci poznamenávají, že zákulisí koncertu připomíná spíše dětský pokoj než pracovní zázemí světové celebrity. Jiní zase žertují, že celý seznam vypadá jako menší pobočka Apple Store, protože většinu elektroniky tvoří právě produkty společnosti Apple.
Kromě elektroniky obsahuje seznam i řadu dalších položek, například bezdrátový strojek na vlasy, prodlužovací kabel nebo desítky lahví neperlivé vody. Většina z nich je u podobných riderů běžná, kombinace špičkové elektroniky a herní konzole ale vzbudila velkou pozornost.
Banány by mu nestačily?