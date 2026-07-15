Jony Ive jako svědek? OpenAI může Applu v soudním sporu pořádně zavařit

Apple se ve své nedávné žalobě proti OpenAI, která se týká porušování obchodních tajemství, všemožně snažil vyhnout jménu svého bývalého šéfdesignéra Jonyho Iva. Jeho společnost io Products se přitom spojila právě s OpenAI za účelem vývoje hardwaru, na který právě dopadá žaloba od Applu.
Pečlivé mlžení kolem zvučných jmen
V žalobě Apple tvrdí, že OpenAI a její partneři se na institucionální úrovni podíleli na „koordinovaném protiprávním jednání“. Mezi tyto partnery patří i zmíněná firma io, kterou však Apple popisuje pouze jako „podnik spoluzaložený panem Tanem a dalšími bývalými vedoucími pracovníky Applu“. Kromě Tanga Tana a Changa Liua, kteří jsou přímo obviněni z protiprávního jednání, žaloba nezmiňuje Iva, Evanse Hankeyho ani žádné další bývalé manažery Applu jménem.
Ačkoliv je zatím brzy na to říci, zda bude Jony Ive předvolán jako svědek, tato možnost rozhodně existuje. OpenAI by ho mohla využít k tomu, aby situaci pro Apple udělala maximálně nepříjemnou. To by totiž jablečného giganta dostalo do neobvykle choulostivé pozice.
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Vzájemný respekt v ohrožení
Od svého odchodu v roce 2019 Ive veřejně chová k Applu respekt a jeho veřejná vystoupení i rozhovory jsou obvykle velmi pečlivě kontrolovány. To zahrnuje například vystupování po boku Laurene Powell Jobsové a jeho pokračující zapojení do archivu Steva Jobse (Steve Jobs Archive). Začátkem tohoto roku Ive přispěl osobním dopisem do projektu Letters to a Young Creator, kde vzpomínal na spolupráci s Jobsem.
Apple tuto úctu zjevně opětuje. Změny některých kontroverzních rozhodnutí z posledních let Ivova působení, jako byl například nechvalně známý konec motýlkové klávesnice u MacBooků, společnost komunikovala velmi opatrně. Zjevná snaha udržet mezi Ivem a aktuální žalobou určitý odstup do tohoto přístupu přesně zapadá.
Fáze dokazování může vše změnit
Apple však nemá plnou kontrolu nad tím, kdo bude do případu zatažen. Vzhledem k roli, jakou Ive hrál při zakládání io Products a při dohledu nad hardwarovým programem v centru sporu, by OpenAI mohla argumentovat tím, že Ive má relevantní znalosti a mohl by vnést světlo do toho, jak byly produkty vyvíjeny, o jaké informace se tým opíral a zda v tom hrála roli obchodní tajemství Applu. Apple by tak mohl čelit nepříjemné vyhlídce, že bude muset Iva vyslýchat pod přísahou, zpochybňovat jeho výpověď nebo se dokonce snažit podkopat svědectví manažera, který přímo formoval některé z jeho nejikoničtějších produktů.