Jony Ive po spojení s OpenAI chystá revoluční produkt

Bývalý hlavní designér Applu Jony Ive a generální ředitel OpenAI Sam Altman podle nejnovějších zpráv společně pracují na zařízení, které má ambici stát se vedle MacBooku a iPhonu novým pilířem osobní technologie. Podle informací z interního hovoru, které získal The Wall Street Journal, nejde o brýle ani o telefon. Cílem není přidat další obrazovku, ale právě naopak: pomoci lidem odpoutat se od neustálého sledování displejů.

Zařízení má být podle všeho malé, nenápadné a dostatečně inteligentní na to, aby bylo „vnímavé“ ke svému okolí i k životu svého majitele. Mělo by fungovat jako přirozená a nerušivá součást každodenního života – ať už v kapse, nebo na pracovním stole. Chystaná novinka je popisována jako „třetí klíčové zařízení“, které by lidé měli využívat souběžně se svým notebookem a smartphonem. Vzhledem k Iveho skepsi vůči nositelné elektronice se nejspíš nebude jednat o zařízení, které by si uživatelé museli někam připnout nebo nasadit.

Ambiciózní plány a masivní výroba

OpenAI zároveň oficiálně získává společnost io – hardwarový startup, který Ive spoluzaložil. Akvizice, jejíž hodnota činí podle dostupných informací 6,5 miliardy dolarů, čeká ještě na regulatorní schválení a měla by být dokončena během léta. Jde o největší akvizici v historii OpenAI.

Altman v hovoru se zaměstnanci uvedl, že klíčem k úspěchu je postupovat v utajení, aby konkurence nemohla projekt zkopírovat dříve, než bude připraven na trh. Iveho tým už je podle všeho v kontaktu s dodavateli, kteří jsou schopni zařízení vyrábět ve velkém. Altman sice zdůrazňuje, že se zařízení nebude distribuovat v řádu stovek milionů kusů hned první den, ale zároveň věří, že takto velké množství dodají rychleji než kterákoliv firma v minulosti.

Altman také prozradil, že od Iveho již dostal prototyp zařízení domů k testování. „Měl jsem možnost s ním žít a myslím, že je to nejúžasnější kus technologie, jaký kdy svět spatřil,“ prohlásil šéf OpenAI. Premiéra prvního zařízení se očekává koncem příštího roku. Pokud se projekt naplní podle očekávání, může jít o začátek nové éry, kde umělá inteligence přechází z virtuálního prostoru do fyzického světa – a to způsobem, který bude přirozený, intuitivní a možná i neviditelný.