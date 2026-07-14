Zavřít reklamu

Trh s chytrými hodinkami se mění. Apple drtivě dominuje segmentu s lokální AI

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

Apple se v prvním čtvrtletí letošního roku postaral o zhruba 90 % všech dodávek chytrých hodinek vybavených technologií Edge AI. Vyplývá to z nejnovějších dat analytické společnosti Counterpoint Research. Tato absolutní dominance přichází v době, kdy celkové rozšíření Edge AI na širším trhu s chytrými hodinkami meziročně vzrostlo o 70 % a v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhlo podílu 25 %.

Co znamená Edge AI v praxi

Termín „Edge AI“ označuje umělou inteligenci, která běží přímo na vlastním čipu zařízení, místo aby byla zpracovávána na vzdálených serverech. V případě Apple Watch to znamená, že vestavěný Neural Engine dokáže okamžitě zpracovávat úkoly, jako je rozpoznání nepravidelného srdečního tepu nebo detekce pádu, aniž by musel nejprve odesílat data do spárovaného iPhonu nebo na cloud.

Hlavní analytička společnosti Counterpoint Research, Anshika Jain, k tomu dodává, že značky neustále vylepšují svůj hardware, aby hodinky zvládaly pokročilejší AI operace. Integrace Edge AI podle ní umožňuje získávat zdravotní data v reálném čase, zajišťuje rychlejší odezvu a zároveň pomáhá chránit soukromí uživatelů. Rozšíření této technologie je však zatím omezeno pouze na přední značky, přičemž samotný Apple drží zmíněný 90% podíl.

Apple Watch Ultra 3 LsA3 Apple Watch Ultra 3 LsA3
Apple Watch Ultra 3 LsA4 Apple Watch Ultra 3 LsA4
Apple Watch Ultra 3 LsA2 Apple Watch Ultra 3 LsA2
Apple Watch Ultra 3 LsA1 Apple Watch Ultra 3 LsA1
Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
Apple Watch Ultra 3 LsA 19 Apple Watch Ultra 3 LsA 19
Apple Watch Ultra 3 LsA 20 Apple Watch Ultra 3 LsA 20
Apple Watch Ultra 3 LsA 21 Apple Watch Ultra 3 LsA 21
Apple Watch Ultra 3 LsA 22 Apple Watch Ultra 3 LsA 22
Apple Watch Ultra 3 LsA 23 Apple Watch Ultra 3 LsA 23
Apple Watch Ultra 3 LsA 16 Apple Watch Ultra 3 LsA 16
Apple Watch Ultra 3 LsA 15 Apple Watch Ultra 3 LsA 15
Apple Watch Ultra 3 LsA 14 Apple Watch Ultra 3 LsA 14
Apple Watch Ultra 3 LsA 13 Apple Watch Ultra 3 LsA 13
Apple Watch Ultra 3 LsA 12 Apple Watch Ultra 3 LsA 12
Vstoupit do galerie

Zdraví na prvním místě a marné dotahování konkurence

Hlavním způsobem využití lokální umělé inteligence v hodinkách zůstává sledování zdraví a kondice. Data z výzkumu ukazují, že dodávky zařízení s monitorováním krevního tlaku se meziročně zdvojnásobily a funkce detekce spánkové apnoe zaznamenala dokonce trojnásobný nárůst. Dalším velkým cílem, na který se nyní výrobci zaměřují, je zjevně detekce cukrovky.

Obrovský technologický náskok Applu sahá až do roku 2023, kdy společnost představila čip S9 se 4jádrovým Neural Enginem navrženým speciálně pro strojové učení přímo v Apple Watch. Huawei přišel se srovnatelným čipem až v roce 2025, kdy uvedl vlastní čip Kirin W80, který lokálně pohání hlasovou asistentku Celia. Společnost Qualcomm se do tohoto závodu zapojuje teprve letos se svou platformou Snapdragon Wear Elite a Google údajně připravuje vlastní čip pro nositelnou elektroniku založený na technologii Tensor, který však zatím nebyl uveden na trh.

Mohlo by vás zajímat

Přísná pravidla pro zařazení do statistik

Zpráva Counterpoint Research také upozorňuje na to, že se objevuje softwarová alternativa ke specializovaným NPU čipům. Platforma Apollo od společnosti Ambiq spouští AI procesy na vektorových jádrech prostřednictvím rozšíření Arm Helium namísto účelově vytvořeného neuronového hardwaru. I když je tento přístup ve srovnání se strategií dedikovaných čipů od Applu zatím jen okrajovou záležitostí, mohl by nakonec pomoci nabídnout některé funkce Edge AI i u levnějších hodinek.

Analytici z Counterpointu mají pro zařazení do kategorie Edge AI velmi přísná kritéria. Chytré hodinky musí nejen disponovat neuronovým enginem nebo NPU přímo na desce, ale alespoň jedna z jejich funkcí pro zdraví, bezpečnost nebo interakci musí na tomto čipu reálně běžet. Pouhá přítomnost moderního hardwaru tedy pro zařazení do statistik nestačí.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na DATARTu

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.